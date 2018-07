Nghẹn ngào tiễn đưa hai phi công SU-22U về nơi an nghỉ

Sáng 28/7, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu hai phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam từ 7h đến 9h tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 (TP Vinh, Nghệ An). Hai phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam hi sinh khi máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An vào ngày 26/7. Người thân hai phi công đau đớn trước sự ra đi đột ngột của hai anh. Rất đông đồng đội đến tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ. Ngày 27/7, Bộ trưởng Quốc phòng đã ký Quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan đối với hai phi công của Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện. Đồng chí Phạm Giang Nam được truy thăng quân hàm sĩ quan từ thượng tá lên đại tá. Đồng chí Khuất Mạnh Trí được truy thăng quân hàm sĩ quan từ trung tá lên thượng tá. Người dân xã Hưng Lộc, TP Vinh tới viếng hai phi công hi sinh. Đồng đội nghiêng mình trước sự hi sinh của hai đồng chí. Di ảnh Thượng tá Khuất Mạnh Trí được đưa từ nhà tang lễ bệnh viện Quân Y 4 lên xe. Di ảnh Đại tá Phạm Giang Nam được đưa từ nhà tang lễ bệnh viện Quân Y 4 lên xe. Di quan Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam được đưa ra xe về Đài hóa thân hoàn vũ, Hà Nội. Đồng đội đau đớn tiễn đưa các anh. Đoàn xe bắt đầu xuất phát từ TP Vinh, Nghệ An. Người dân địa phương vẫn níu theo chia buồn cùng gia quyến hai đồng chí.

