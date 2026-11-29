Tại Nghị định số 414/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định chi tiết điều kiện thực hiện và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 414/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Nghị định này gồm 8 chương, 77 điều quy định chi tiết một số điều của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, quy định các biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo về:

a) Công bố về việc thu hồi văn bản chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thu hồi văn bản chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo;

b) Đình chỉ, phục hồi hoạt động của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo;

c) Dừng hoạt động lãnh đạo, điều hành, quản lý của chức việc khi bị đình chỉ chức vụ; chấm dứt hoạt động của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung khi bị thu hồi văn bản chấp thuận; chấm dứt hoạt động tôn giáo của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo khi bị thu hồi văn bản chứng nhận; dừng hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc khi bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo; dừng hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo khi bị đình chỉ toàn bộ hoạt động đào tạo; chấm dứt hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo khi bị giải thể;

d) Cải tạo, nâng cấp, bảo quản, tu bổ, phục hồi, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ;

đ) Hình thức tổ chức hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ;

e) Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Nghị định số 414/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định chi tiết điều kiện thực hiện và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.

Điều kiện thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng

Nghị định quy định tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Thực hiện thông báo hoặc đăng ký, đề nghị hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định này.

2. Đăng ký, mở, quản lý, sử dụng tài khoản số theo quy định của pháp luật.

3. Sử dụng trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến, nền tảng số có kết nối Internet hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

4. Bảo đảm an ninh, an toàn thiết bị, bảo mật an toàn thông tin mạng và lưu trữ dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng

Nghị định quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng như sau:

1. Chịu trách nhiệm về các nội dung, thông tin đã cung cấp, thực hiện trên không gian mạng.

2. Cung cấp đầu mối thông tin liên hệ gồm tên tổ chức, người đại diện, tài khoản định danh điện tử, địa chỉ email, số điện thoại để tiếp nhận, xử lý khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

3. Quản lý, giám sát hoạt động của các kênh thông tin do mình đăng ký để thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.

4. Kiểm duyệt nội dung được đăng tải trên trang, kênh, hội nhóm không gian mạng đã thông báo hoặc đăng ký, đề nghị hoạt động đã được chấp thuận.

5. Chủ động phát hiện các nội dung vi phạm, thực hiện các biện pháp cần thiết để gỡ bỏ, ngăn chặn phát tán thông tin vi phạm. Ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung vi phạm ngay khi nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Chấp hành nghiêm các biện pháp xử lý của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng

Nghị định quy định trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng như sau:

1. Triển khai các biện pháp quản lý, giải pháp kỹ thuật kịp thời để phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng khi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng ngay khi nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Bảo mật an toàn thông tin, lưu trữ dữ liệu của tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.

4. Chấp hành nghiêm các biện pháp xử lý của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông

Nghị định quy định trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông như sau:

1. Áp dụng các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát nội dung hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Thực hiện ngăn chặn truy cập các nội dung vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ngay khi nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thực hiện việc bảo mật, an toàn thông tin mạng và lưu trữ dữ liệu theo quy định của pháp luật.

4. Chấp hành nghiêm các biện pháp xử lý của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027.

Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; các quy định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực công tác tín ngưỡng, tôn giáo được quy định tại Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.