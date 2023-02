Nghi ngộ độc do ăn so biển, 3 người nhập viện, 1 người nguy kịch

Nam bệnh nhân đang nguy kịch là ông N.V.S, 34 tuổi, ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Bệnh nhân này hiện đang hôn mê, thở máy được điều trị tại Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, tối 4/2, chủ quán hải sản trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã hấp 2 con hải sản có hình dạng giống sam biển để 10 nhân viên ăn tối, trong đó nhóm 4 người ăn một con, 6 người còn lại ăn một con. Sau khi ăn khoảng 30 phút, trong nhóm 6 người có 3 nhân viên biểu hiện ngộ độc, tê đầu lưỡi, nôn ói. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu, trong đó nạn nhân tiên lượng nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Bác sỹ Trần Bảo Anh, Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Hiện tại 2 ca ngộ độc này đã ổn định, 1 ca đang phải thở máy, sử dụng đường mạch. Ca này chắc chắn phải theo dõi sát, điều trị rất là tích cực, để theo dõi các chức năng của các cơ quan, xem xét có những chỉ định gì tiếp theo hay không? Chắc là là tiên lượng nặng".

Vụ việc đang được các cơ quan năng tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ.

Khác nhau giữa con sam và con so

Sam biển luôn đi với nhau một cặp, còn so biển chỉ đi một mình

Vì hình dạng giống nhau nên cần phải thận trọng để tránh nhầm lẫn

Được biết, con so biển và con sam biểu đều sống ở vùng ven biển, trong các vịnh, đầm nước mặn và các cửa sông, hình thù giống hệt nhau nên dễ nhầm lẫn. Nếu như con sam là loại ăn được thì con so biển lại gây ngộ độc. Nguyên nhân vụ ngộ độc nghi do ăn nhầm so biển./.