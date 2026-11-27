Tối 27/11, lãnh đạo UBND phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An xác nhận, lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm một người đàn ông mất tích, nghi nhảy cầu Cửa Hội xuống sông Lam.

Hai cháu bé cùng tờ giấy được người dân phát hiện trên cầu Cửa Hội.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đàn ông chở hai con nhỏ bằng xe máy lên cầu Cửa Hội, cây cầu bắc qua sông Lam, nối Nghệ An với Hà Tĩnh.

Khoảng 11h30, người dân phát hiện hai cháu nhỏ cùng chiếc xe máy, cặp sách để lại trên cầu nhưng không thấy người bố đâu nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo lời kể của các cháu, người bố đã nhảy xuống sông Lam. Người con trai lớn được cho là đã cố níu áo bố để ngăn lại nhưng không thành.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm.

Lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm tại khu vực sông Lam dưới chân cầu Cửa Hội.

Đến tối 27/11, tung tích người đàn ông vẫn chưa được tìm thấy.