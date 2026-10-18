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Ngộ độc do ăn lá ngón được cứu sống nhờ bài thuốc quý của bác sỹ quân y

Chủ Nhật, 17:53, 18/10/2026
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VOV.VN - Ngày 18/10, Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, quân y đơn vị vừa phối hợp với lực lượng y tế địa phương cứu chữa một người đàn ông bị ngộ độc do ăn lá ngón. Đây là trường hợp thứ 30 được đơn vị phối hợp cứu chữa thành công.

Trước đó, vào khoảng 18h45 phút ngày 17/10, Trạm Quân dân y Mường Lống, Đồn Biên phòng Tri Lễ nhận được tin báo của người dân về trường hợp anh Và Bá D. (sinh năm 1997, trú tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An) bị ngộ độc do ăn lá ngón.

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Anh Và Bá D. ngộ độc lá ngón được kịp thời cứu sống. (Ảnh: Anh Bách).

Ngay sau khi nhận tin báo, tổ công tác của Trạm Quân dân y Mường Lống khẩn trương phối hợp với gia đình đưa nạn nhân đến trạm để sơ cứu. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Anh Đức, bác sĩ quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ, cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân viên y tế địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu, điều trị.

Trong quá trình xử trí, lực lượng quân y sử dụng bài thuốc do bác sĩ Lê Anh Đức nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn cứu chữa các trường hợp ngộ độc lá ngón. Sau khoảng 30 phút xử trí ban đầu, tình trạng nạn nhân chuyển biến tích cực. Tổ công tác tiếp tục phối hợp với gia đình chuyển anh D. đến Trạm Y tế xã Tri Lễ để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Đến nay, sức khỏe anh D. đã ổn định, có thể đi lại và ăn uống bình thường.

Theo thống kê của Đồn Biên phòng Tri Lễ, anh Và Bá D. là trường hợp thứ 30 bị ngộ độc do ăn lá ngón được quân y đơn vị phối hợp cứu chữa thành công. Kết quả này góp phần ghi nhận những nỗ lực của lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân tại địa bàn biên giới.

Bá Thăng-CTV Anh Bách/VOV.VN
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