Ngộ độc thực phẩm, hàng chục công nhân nhập viện

Đến ngày hôm nay (22/4), Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tiêp điều trị cho 32 trường hợp ngộ độc thực phẩm. Thông tin ban đầu cho biết, tất cả bệnh nhân đều làm việc tại Công ty Cổ phần Five Star, đóng ở cụm công nghiệp Bình Nguyên, huyện Bình Sơn. Sự việc xảy ra sau bữa ăn trưa tập thể vào ngày 20/4 tại nhà bếp của Công ty này.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hồ sơ.

Ngày 20/4, 32 bệnh nhân vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Các bệnh nhân khi nhập viện đều có các triệu chứng như: đau bụng, nôn ói và tiêu chảy. Nhiều trường hợp do tiêu chảy nhiều dẫn đến mất nước gây choáng nặng.



Chị Nguyễn Thị Hợi, công nhân Công ty Cổ phần Five Star kể lại: “Ăn cơm trưa xong vô đầu giờ chiều nó chướng bụng miết, đến chiều về khoảng 17 giờ thì bắt đầu đau lên thì nghĩ là bị đau bụng gió hoặc ruột thừa thôi chứ không nghĩ là bị ngộ độc. Cầm miết tới 9 rưỡi, 10 giờ mới vô bệnh viện thì vô đây thấy toàn người quen không mấy, mới biết là bị ngộ độc”.

Lấy mẫu xét nghiệm nguyên nhân ngộ độc.

“Tụi em ăn cơm với thịt kho măng, canh rau muống nấu với thịt bằm với trứng vịt luộc, em ăn có 2 cục măng à. Chiều vẫn đi làm bình thường nhưng đi làm về nghe đau bụng rồi tối là quỵ luôn ở nhà rồi mẹ mới chở ra bệnh viện chuyền nước tới giờ”, chị Nguyễn Thị Hường, công nhân Công ty Cổ phần Five Star kể lại.

Bác sĩ Võ Hùng Viễn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân vào cấp cứu mặc dù là trong đêm nhưng Trung tâm cũng tăng cường lực lượng bác sỹ, điều dưỡng để khám phân loại bệnh nhân. Những bệnh cần truyền dịch thì truyền hoặc dùng thuốc và phân loại đưa về các khoa phòng, ở cấp cứu, hồi sức hoặc nội nhiệt đới.

Kiểm tra hồ sơ bệnh án.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

5 thực phẩm mà nhà bếp Công ty Cổ phần Five Star sử dụng trong bữa ăn gồm: măng xào, trứng chiên, trứng luộc, canh rau muống và thịt heo. Hiện, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra và lấy các mẫu thức ăn để kiểm nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Oai, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tại thời điểm kiểm tra, Công ty không cung cấp được giấy chứng minh nguồn gốc của thực phẩm; 4/6 nhân viên nhà bếp không có chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm; điều kiện cơ sở chưa đảm bảo, vẫn có côn trùng xâm nhập khu vực chế biến thức ăn.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Điều trị bệnh nhân ngộ độc thực phẩm.

“Hôm đó họ ăn có 3 món, một là thịt với măng, cái măng thì khi điều tra ra thì cô cung cấp măng cũng lấy ngoài chợ đem vô thôi. Việc này chúng tôi sẽ tìm xem, truy suất nguồn gốc. Thứ hai là trứng có 2 loại, trứng luộc, sau đó sử dụng hai mấy phần ăn là trứng chiên. Trong gần 300 suất ăn trước người ta cũng không lưu mẫu. Còn cuối cùng là món canh, thì qua điều tra có người ăn món này, không ăn món kia thì cũng bị. Tất cả những người này đều sử dụng nguồn nước của bếp ăn đó”, ông Nguyễn Văn Oai cho biết.

Được biết, trung bình mỗi ngày, nhà bếp của Công ty CP Five Star cung cấp khoảng 360 suất ăn trưa cho người lao động. Công ty đã hợp đồng với một hộ kinh doanh dịch vụ nấu ăn Nguyễn Thành Lâm ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn theo hình thức trọn gói.

Do vậy, tất cả các khâu từ mua, nhập thực phẩm, vận chuyển đến chế biến đều do phía hộ kinh doanh nấu ăn thực hiện. Ngay sau khi xảy ra sự việc ngộ độc tập thể, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tạm đình chỉ nhà bếp của Công ty Five Star, đồng thời lấy mẫu để tiến hành kiểm nghiệm xác định rõ nguyên nhân./.