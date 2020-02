Ngồi trên vỉa hè đón xe khách, cụ bà bị xe tông tử vong

Hôm nay (21/2), Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn trên quốc lộ 13, thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An khiến một cụ bà tử vong.

Chiếc xe máy gây tai nạn và giỏ xách của cụ V tại hiện trường (Ảnh: AX)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều nay, cụ bà T.T.V (73 tuổi, quê Lâm Đồng) đang ngồi trên lề đường đoạn qua phường Bình Hoà, thành phố Thuận An để đón xe khách.

Thời điểm này, một người đàn ông tên N.V.B (42 tuổi, quê An Giang) đi xe máy từ TP.HCM về Bình Dương thì bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè tông vào cụ V.

Thấy có tai nạn, người dân xung quanh đến đưa cụ V đi bệnh viện nhưng do cụ V bị thương quá nặng nên đã tử vong. Nhận tin báo, Công an Thành phố Thuận An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.