Đây là một trong nhưng ngôi trường được xây dựng nhằm hiện thực hóa Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền; hiện thực hóa Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về một số chính sách đột phá phát triển giáo dục và Đào tạo.

Từ đầu năm học 2026 - 2027, hơn 1.000 học sinh xã vùng cao Tây Giang, thành phố Đà Nẵng được vào học, ăn ở tại ngôi trường mới mang tên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang (gọi tắt Trưởng phổ thông nội trú liên cấp). Từ trên cao, ngôi trường nổi bật với các dãy nhà cao tầng kiên cố nối tiếp nhau, từ khu nhà học, nhà nội trú đến dãy nhà bếp đồng bộ. Có lẽ, với hàng trăm học sinh người Cơ Tu ở vùng cao Tây Giang, đây là lần đầu tiên các em được vào học tập, ăn ở trong một ngôi trường đẹp đẽ và rộng lớn thế này.

Em Riah Thị Thảo, người Cơ Tu ở thôn Agrông, học sinh lớp 7 Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang cho biết, trước đây, đường từ thôn đến trường xa, vào mùa mưa thường xảy ra sạt lở khiến em rất lo sợ. Giờ đây, được học tại ngôi trường mới khang trang, an toàn hơn, em cảm thấy rất vui và yên tâm đến lớp.

“Đây là lần đầu tiên con được đến ngôi trường mới đẹp như thế này. Trường rộng hơn, có nhiều phòng học, nhà vệ sinh sạch sẽ và nhiều cây xanh. Con rất vui và hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt”, em Thảo chia sẻ.

Ngôi trường nhìn từ trên cao

Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Tây Giang được xây dựng theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền. Việc đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, củng cố quốc phòng, an ninh.

Thực hiện chủ trương này, thành phố Đà Nẵng xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS biên giới đất liền gồm Hùng Sơn, Tây Giang, A Vương, La Dêê, Đăk Pring, La Êê.

Các em học sinh được kiểm tra chiều cao, cân nặng tại phòng y tế trường

Những ngôi trường mới đưa vào sử dụng đầu năm học này hy vọng chấm dứt cảnh học sinh phải băng rừng, lội suối đi học con chữ hay phải học tập trong những điểm trường lẻ thiếu thốn, rất nguy hiểm vào mùa mưa lũ. Cô Trần Thị Quyên, Giáo viên trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang cho biết, là người miền xuôi nhưng cô đã có 15 năm gắn bó với vùng biên giới Tây Giang xa xôi. Bản thân cô Quyên và các thầy, cô giáo nơi đây đã trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả và luôn thường trực nỗi lo trong mùa mưa lũ về. Năm nay đã khác, ngôi trường kiên cố giúp các thầy, cô gióa và học trò vùng cao yên tâm học tập. Cô Trần Thị Quyên cho biết thêm, tất cả giáo viên ở đây rất mừng khi được giảng dạy trong ngôi trường này.

“So với trước đây, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập đã được cải thiện đáng kể. Nhà trường có đầy đủ các phòng chức năng, khu ăn uống và khu nội trú dành cho học sinh. Các phòng được trang bị bàn học, ti vi, tủ đựng đồ dùng cá nhân cho từng em, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập và sinh hoạt”, cô Quyên nói.

Ngôi trường mới khang trang

Ngôi trường nội trú liên cấp Tây Giang đi vào hoạt động đã giúp các bậc phụ huynh vùng cao vơi bớt nỗi lo về điều kiện học tập, ăn ở của con em mình. Ông Cơlâu Đơi, người Cơ Tu ở xã Tây Giang chia sẻ, cả đời ông chưa từng thấy ngôi trường nào khang trang, hiện đại như vậy trên quê hương mình. Bà con địa phương ai cũng vui mừng, phấn khởi.

“Được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng trường lớp, hỗ trợ chỗ ăn, chỗ ở và học bổng, học sinh có điều kiện học tập, sinh hoạt ngay tại trường. Ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp khiến các em thêm hào hứng đến lớp. Phụ huynh và bà con nhân dân cũng rất vui mừng, phấn khởi”, ông Đơi chia sẻ.

Hình ảnh một ngôi trường mới khang trang, kiên cố

Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Tây Giang có tổng mức đầu tư hơn 260 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 4 ha với hơn 1.000 học sinh. Trường có 30 lớp học và 14 phòng bộ môn. Ngoài ra, trường còn được bố trí các phòng chức năng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập. Trường có khối nhà bếp, nhà ăn, nhà ở nội trú cho học sinh, nhà ở công vụ cho giáo viên, nhà đa năng và sân thể thao ngoài trời…

Ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang khẳng định, ngôi trường này không chỉ góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ cho người Cơ Tu mà còn là điểm tựa vững chắc để củng cố thế trận lòng dân, giữ vững bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

“Đây là ngôi trường có quy mô và điều kiện cơ sở vật chất chưa từng có trên địa bàn, tạo cơ hội cho con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi, biên giới như xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng được học tập, sinh hoạt nội trú trong môi trường tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng rằng, với điều kiện mới này, chất lượng giáo dục trên địa bàn xã sẽ được nâng lên rõ rệt trong thời gian tới”, ông Blúi nhấn mạnh.

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay (20/11), các em học sinh Cơ Tu ở vùng cao Tây Giang rực rỡ trong những bộ trang phục thổ cẩm, cùng nhau tặng các thầy, cô giáo những bông hoa rừng tươi thắm, tình nghĩa thầy - trò lan tỏa khắp núi rừng.