Ngư dân Bến Tre cháy 3 tàu cá thiệt hại trên 10 tỷ đồng do chập điện?

Hôm nay (28/11), Công an tỉnh Bến Tre cho biết, các cơ quan chức năng đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, tiến hành làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố cháy 3 tàu cá tại huyện Bình Đại vào ngày 27/11 vừa qua. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định có nhiều khả năng cháy tàu do chập điện.

Hiện trường sau vụ cháy tàu cá.

Khoảng 13h ngày 27/11, có 3 tàu cá mang biển kiểm soát: BT.92038TS của ông Khấu Văn Nghĩa (50 tuổi, ngụ xã An Thủy huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre); 2 tàu cá BT.93339TS, BT. 93499TS của ông Tô Hoàng Lam (52 tuổi, ngụ xã Tân Thủy, huyện Ba Tri) đang neo đậu để sửa chữa gần cửa rạch Bà Bèo (thuộc xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri) bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, chủ các tàu cá này hốt hoảng cắt dây cho tàu trôi theo dòng nước.



Một tàu cá bị ngọn lửa gây thiệt hại nặng.

Nhận được tin báo, các lực lượng của Công an và Bộ đội biên phòng địa phương có mặt tại hiện trường, tiến hành dùng các biện pháp dập lửa. Ở thời điểm này, gió thổi mạnh, sóng to, nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Sau gần 2 giờ tích cực chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người, nhưng phần lớn thân 2 con tàu này bị ngọn lửa thiêu rụi. Theo chủ 2 tàu cá bị cháy, ước tính tổng thiệt hại ban đầu của 3 phương tiện hơn 10 tỷ đồng.

Phần sau con tàu bị lửa cháy hoàn toàn( Ảnh: PV).