Ngư dân Quảng Trị tử vong do tai nạn lao động trên biển

Lúc 3 giờ 30 phút ngày 31/10, Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo 1 thuyền viên tử vong khi đi khai thác hải sản trên tàu cá QB-92056.TS.

Trước đó, tàu cá QB-92056.TS do ông Nguyễn Văn Xá, 62 tuổi, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại cửa Gianh ngày 29/10/2026, trên tàu có 6 thuyền viên.

Tàu cá đưa ngư dân tử vong do tai nạn lao động trên biển Quảng Trị trở về bờ.

Trong quá trình hoạt động trên biển, thuyền viên Lê Văn Hòa, 49 tuổi, trú tại thôn Hải Phú, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị bị ngã vào hệ thống tời trên tàu dẫn đến gãy tay. Các thuyên viên tổ chức sơ cứu và đưa ông Hòa vào nằm nghỉ trên tàu, lập tức chạy về bờ cấp cứu. Tuy nhiên ông Hòa đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh đã chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh hướng dẫn chủ phương tiện đưa tàu về Cảng sông Gianh. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cập cảng cá sông Gianh, các lực lượng tiến hành các thủ tục pháp lý.

Cơ quan chức năng kết luận, ông Lê Văn Hòa tử vong do tai nạn lao động trong quá trình khai thác thủy sản trên biển. Gia đình đã đưa nạn nhân về lo hậu sự.