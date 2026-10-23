Thứ Sáu, 06:00, 23/10/2026

Ngư dân trôi dạt 8 giờ trên biển: “Nghĩ về vợ con, tôi quyết phải sống để trở về”

VOV.VN - Giữa biển động, một người đàn ông cố bám chặt vào chiếc phao. Sóng liên tục đánh tung anh lên rồi nhấn xuống. Sau 8 giờ trôi dạt giữa biển động, một ngư dân kiệt sức vẫn quyết bám phao, nỗ lực giành giật sự sống để trở về với vợ và ba người con.