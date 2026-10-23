Ngư dân trôi dạt 8 giờ trên biển: “Nghĩ về vợ con, tôi quyết phải sống để trở về”

VOV.VN - Giữa biển động, một người đàn ông cố bám chặt vào chiếc phao. Sóng liên tục đánh tung anh lên rồi nhấn xuống. Sau 8 giờ trôi dạt giữa biển động, một ngư dân kiệt sức vẫn quyết bám phao, nỗ lực giành giật sự sống để trở về với vợ và ba người con.
VOV.VN - Ngày 15/10, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 5 ngư dân tỉnh Nghệ An được một tàu cá cứu vớt sau khi gặp nạn trên biển.
VOV.VN - Phát hiện ngư dân trôi dạt trên biển trong đêm, giữa điều kiện sóng gió lớn, cán bộ, chiến sĩ Tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân đã khẩn trương tiếp cận, cứu và đưa nạn nhân lên tàu an toàn.
VOV.VN - Trong hành trình từ phao SPM Nhà máy lọc dầu Dung Quất về cảng Dung Quất, tàu PTSC 03 đã kịp thời phát hiện, cứu vớt một ngư dân trôi dạt trên biển.