Người chết có tên trong Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm Hà Nội

Trao đổi với phóng viên VOV.VN chiều 22/4, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong cùng ngày, đã có công văn mới thay thế cho sai sót đưa người chết vào Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội.



Lãnh đạo sở Y tế Hà Nội không đề cập nguyên nhân dẫn đến sai sót này, song khẳng định Sở đã ngay lập tức giải quyết khi có phản ánh của báo chí. Theo đó, đã có một bản danh sách mới về Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội và văn bản mới này sẽ do UBND thành phố công bố.

Sở Y tế Hà Nội (Ảnh: KT)

Trước đó, trong danh sách Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội (công văn số 1730/QĐ-UBND ký ngày 9/4/2019) có tên ông Lê Tiến Dũng - nguyên Phó Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới, đã mất cách đây 4 tháng. Sai sót này khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Trong khi đó, Sở Y tế Hà Nội là cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của Sở Y tế để tổ chức thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực…

Nhiều ý kiến cho rằng, sự việc sẽ tạo dư luận xấu về sự tắc trách trong vấn đề an toàn thực phẩm, vốn là cấp thiết, sát sườn với cuộc sống hàng ngày của người dân.

Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội có nhiệm vụ xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch về công tác an toàn thực phẩm, trong trường hợp vấn đề an toàn thực phẩm có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên diện rộng, Ban Chỉ đạo sẽ phải kịp thời kiến nghị UBND thành phố biện pháp xử lý.

Ban Chỉ đạo đồng thời phải nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.../.