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Người có uy tín chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở Thái Nguyên

Thứ Hai, 18:13, 16/11/2026
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VOV.VN - Gần 70 người có uy tín thuộc 12 xã, phường khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên được tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền chính sách dân tộc, vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục, ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Người có uy tín chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Ngày 16/11, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên khai mạc lớp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy cho cán bộ, cộng đồng và người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026. Tham dự có gần 70 đại biểu là người có uy tín thuộc 12 xã, phường khu vực phía Bắc tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được cập nhật chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương; những nội dung mới của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 và năm 2026; chính sách đặc thù về bố trí, ổn định dân cư, xóa nhà tạm, nhà dột nát tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

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Ông Lường Văn Quyến, Phó trưởng phòng Công tác dân tộc, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi tập huấn

Bên cạnh đó, các đại biểu được phổ biến chính sách về công tác dân tộc, phát huy vai trò người có uy tín; trao đổi, hướng dẫn cách thức tổ chức, vận hành cơ sở tạm lánh và các giải pháp phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Thông qua tập huấn, các đại biểu được nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, phát huy vai trò nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh ý kiến của Nhân dân, góp phần tăng cường mối liên hệ giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào.

Người có uy tín là cầu nối với đồng bào

Tại lớp tập huấn, bà Đỗ Thanh Bình, Chuyên viên chính Phòng Công tác dân tộc, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên đã truyền đạt các nội dung về chính sách dân tộc, phát huy vai trò người có uy tín và giải pháp giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Công tác dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chiến lược, với quan điểm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển.

Tại Thái Nguyên, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn. Vì vậy, bên cạnh các chính sách phát triển kinh tế, giảm nghèo, tỉnh đặc biệt quan tâm phát huy vai trò người có uy tín trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 4/8/2026 của Chính phủ, việc lựa chọn, công nhận và thực hiện chính sách đối với người có uy tín tiếp tục được hoàn thiện. Trước ngày 20/9/2026, Thái Nguyên có 2.109 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi thực hiện lựa chọn, bầu theo quy định mới, toàn tỉnh còn 1.303 người.

Với sự am hiểu phong tục, tập quán và gắn bó mật thiết với Nhân dân, người có uy tín là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào. Họ tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách, vận động phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa và hòa giải mâu thuẫn tại cơ sở.

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Báo cáo viên tập huấn các nội dung về chính sách dân tộc và hệ lụy của việc tảo hôn

Ngăn chặn tảo hôn từ thay đổi nhận thức cộng đồng

Tại buổi tập huấn, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được nhấn mạnh bởi những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe, chất lượng dân số và sự phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tảo hôn chủ yếu xuất phát từ nhận thức pháp luật hạn chế, ảnh hưởng của phong tục, tập quán lạc hậu và điều kiện kinh tế khó khăn. Ở một số nơi, cộng đồng vẫn xem kết hôn sớm là chuyện riêng của mỗi gia đình, thậm chí đồng tình, ủng hộ.

“Tình trạng này khiến thanh thiếu niên mất cơ hội học tập, việc làm, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, làm gia tăng nguy cơ nghèo đói và những bất ổn trong đời sống gia đình”, bà Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Trong khi đó, hôn nhân cận huyết thống làm tăng nguy cơ trẻ sinh ra mắc các bệnh di truyền như mù màu, bạch tạng, da vảy cá, đặc biệt là bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Những hệ lụy này không chỉ ảnh hưởng đến từng gia đình mà còn tác động đến chất lượng dân số.

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Các đại biểu là người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số tại buổi tập huấn

Phát huy vai trò người có uy tín để xóa bỏ hủ tục

Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, bà Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh việc đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán và nhận thức của đồng bào. “Bên cạnh đó các địa phương cần huy động Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, già làng, trưởng bản và người có uy tín tham gia vận động từng gia đình, dòng họ”, bà Bình kiến nghị.

Cùng với tuyên truyền, chính quyền cơ sở cần tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình; đưa nội dung không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống vào hương ước, quy ước cộng đồng. Đặc biệt, người có uy tín cần gương mẫu, tích cực vận động thanh thiếu niên kết hôn đúng tuổi, các gia đình xóa bỏ hủ tục, bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ và chất lượng dân số.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (16-17/11/2026). Đây là lớp thứ 3 trong tổng số các lớp tập huấn được Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên tổ chức trong năm 2026. Đợt 1 gồm 2 lớp tại khu vực phía Nam và 3 lớp tại khu vực phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên.

Cao Thắng/VOV.VN
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