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Người có uy tín - mở lối thoát nghèo cho buôn làng ở Lâm Đồng

Thứ Sáu, 14:52, 17/07/2026
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VOV.VN - Theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lâm Đồng hiện còn 3,33%; riêng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở mức hơn 9%. Điều đó cho thấy, giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là nhiệm vụ nhiều thách thức.

 

Bên cạnh các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, việc phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín đang trở thành giải pháp quan trọng, góp phần khơi dậy ý chí tự lực, dẫn dắt người dân phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

nguoi co uy tin - mo loi thoat ngheo cho buon lang o lam Dong hinh anh 1
Ông Ma Ren chăm sóc vườn rau trong nhà lưới tại xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng. Mô hình sản xuất hiệu quả mang lại thu nhập ổn định và được nhiều hộ dân học tập, làm theo.

Con đường bê tông chạy xuyên thôn Ka Đô, xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng hôm nay không chỉ nối những ngôi nhà với cánh đồng mà còn dẫn vào khu sản xuất trước đây vốn lầy lội mỗi mùa mưa. Hai bên đường, những khu nhà lưới xanh mướt nối tiếp nhau, minh chứng cho một vùng sản xuất đang từng ngày đổi thay. Gia đình ông Ma Ren là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi sản xuất theo mô hình khép kín. Từ 5 sào ớt chuông, rau xanh trồng trong nhà lưới, kết hợp nuôi hơn 50 con heo rừng lai và gần chục con bò lai siêu thịt, mỗi năm gia đình ông thu lãi khoảng 500 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Nói đi đôi với làm, ông Ma Ren trở thành người có uy tín tiêu biểu của Lâm Đồng. Ông đã đi đầu trong nhiều công việc của thôn, từ hiến đất và vận động nhân dân hiến đất làm đường, đến áp dụng và nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến.  

"Bản thân tôi cùng các đoàn thể thường xuyên vận động bà con xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. Muốn bà con mạnh dạn chuyển đổi cây trồng thì mình phải đi đầu thực hiện. Khi thấy hiệu quả thì bà con mới tin và làm theo. Đến nay nhiều hộ đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật, năng suất cao hơn, thu nhập cũng ổn định kinh tế hơn trước", ông Ma Ren nói.

Đóng góp của những người có uy tín như ông Ma Ren đang tiếp tục lan tỏa ở nhiều buôn làng của Lâm Đồng. Tại xã Đam Rông 2, Bí thư Chi bộ thôn 2 Kon Yông K'Khiếp đã mạnh dạn trồng xen chanh không hạt, sầu riêng và mắc ca trên 5ha cà phê, mang lại lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Từ mô hình này, nhiều hộ dân đã chuyển đổi sản xuất, ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, toàn xã có hơn 478ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hình thành 14 mã số vùng trồng và 11 chuỗi liên kết sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế bền vững.

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Người dân chăm sóc vườn cà phê trồng xen cây ăn quả tại tỉnh Lâm Đồng. Mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần lan tỏa cách làm mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.

"Là đảng viên thì mình phải làm trước, cố gắng học hỏi phát triển sản xuất, trồng cà phê xen sầu riêng, chanh không hạt, mắc ca Khi mô hình mang lại hiệu quả, người dân sẽ tin tưởng và làm theo. Điều vui nhất là ngày càng có nhiều hộ áp dụng mô hình xen canh, đời sống được cải thiện rõ rệt", anh Kon Yông K'Khiếp chia sẻ.

Có thể nói, người có uy tín tạo sức lan tỏa không bằng lời nói mà bằng những mô hình sản xuất hiệu quả. Khi người dân tin và làm theo, các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Nhà nước cũng phát huy hiệu quả. Giai đoạn 2021 - 2026, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh đã giảm từ 9,33% xuống còn 3,33%, tương ứng giảm gần 50.000 hộ nghèo. Hiện toàn tỉnh có 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Theo ông Bùi Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có khoảng 880 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo. Đây là lực lượng nòng cốt đồng hành cùng chính quyền đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

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Một góc trung tâm xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng. Những đổi thay về hạ tầng và phát triển sản xuất đang góp phần nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

"Vai trò của người có uy tín trong thời gian qua hết sức quan trọng trong việc đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Họ không chỉ là cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với Nhân dân mà còn trực tiếp làm gương, đi đầu trong phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Từ sức lan tỏa của những tấm gương này, nhiều hộ dân ở Lâm Đồng đã mạnh dạn làm theo, góp phần rất lớn trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở địa bàn vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi rất hiệu quả", ông Bùi Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Con đường bê tông ở Ka Đô hôm nay không chỉ mở lối vào khu sản xuất mà còn mở ra những hướng làm ăn mới cho buôn làng. Chính sách của Nhà nước tạo nguồn lực, còn người có uy tín tạo niềm tin. Khi người đi trước tạo được niềm tin bằng những việc làm cụ thể, người dân sẽ cùng bước theo. Và đó chính là nền tảng để những buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững bằng chính nội lực của mình.

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Lâm Đồng phát huy đại đoàn kết xây dựng buôn làng phát triển

VOV.VN - Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới không chỉ giúp diện mạo nông thôn thay đổi mà còn góp phần chuyển biến tích cực trong cách nghĩ, cách làm và xây dựng cuộc sống mới của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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