Người có uy tín – cầu nối giữa công an với Nhân dân

Tại xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90% dân số. Sau khi hợp nhất thị trấn Yến Lạc, xã Sơn Thành và xã Kim Lư, địa phương có khoảng gần 3.000 hộ dân với 5 dân tộc cùng sinh sống, gồm Tày, Nùng, Kinh, Dao và Mông. Sự đa dạng về văn hóa, phong tục, tập quán đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, Công an xã Na Rì chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện chính sách đối với Người có uy tín; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Ông Trần Văn Báo, Người có uy tín (áo đen thứ 2 từ trái qua) thông tin về tình hình an ninh trật tự tại thôn

Tại thôn Kim Lư, ông Trần Văn Báo, người dân tộc Nùng, là một trong những Người có uy tín được cộng đồng tín nhiệm. Với lối sống gương mẫu, am hiểu phong tục, tập quán và có ảnh hưởng tích cực trong thôn, ông thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh, trật tự.

Công an xã Na Rì cho biết, thông qua các cuộc họp thôn, sinh hoạt cộng đồng và trao đổi trực tiếp, từ đầu năm 2026, Người có uy tín tại các thôn đã phối hợp với Công an xã Na Rì tổ chức 18 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 3.000 lượt người tham gia. Nội dung được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, phù hợp với phong tục, tập quán, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và tự giác thực hiện.

Tại xã Tân Khánh, lực lượng công an cũng chú trọng gặp gỡ, tiếp xúc, vận động Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong buổi làm việc tại gia đình ông Nông Hữu Trọng, người dân tộc Tày, Người có uy tín ở xóm Tân Sơn, Công an xã đã thông tin về tình hình an ninh, trật tự, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại diện Công an xã Tân Khánh cho biết, ông Trọng được người dân tín nhiệm, thường xuyên tham gia hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng, góp phần hạn chế bất đồng kéo dài, giữ gìn tình đoàn kết trong khu dân cư. Công an xã Tân Khánh ghi nhận những đóng góp của ông trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an xã Tân Khánh tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền pháp luật tới ông Nông Hữu Trọng, Người có uy tín của xã (ngồi ngoài cùng bên trái)

Phát huy vai trò Người có uy tín sau sắp xếp thôn, bản

Tại xã Nghĩa Tá, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 89% dân số, với các dân tộc Tày, Kinh, Mông, Dao, Cao Lan cùng sinh sống. Mỗi cộng đồng có những nét văn hóa, phong tục và tập quán riêng.

Sau quá trình sắp xếp, địa phương đã hoàn thành việc tổ chức lại 27 thôn thành 12 thôn theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/6/2026 của HĐND xã Nghĩa Tá. Việc sáp nhập mở rộng địa bàn quản lý, tạo điều kiện giao lưu giữa các nhóm dân cư nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới trong xây dựng sự đồng thuận, đoàn kết và bảo đảm an ninh, trật tự.

Trước thực tế này, Công an xã Nghĩa Tá chủ động gặp gỡ, tuyên truyền, vận động Người có uy tín để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và dư luận trong nhân dân. Lực lượng công an thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, đặc biệt với 4 Người có uy tín tại các thôn Đoàn Kết, Khuổi Đẩy, Đồng Tâm – những địa bàn có từ 2 dân tộc trở lên cùng sinh sống.

Thông qua lực lượng này, Công an xã nắm bắt những vấn đề phát sinh trong cộng đồng sau sáp nhập, kịp thời tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước tội phạm và tệ nạn xã hội.

Người có uy tín còn được vận động tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn tình đoàn kết trong khu dân cư. Cùng với đó, họ phối hợp tuyên truyền các quy định về pháp luật, an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; vận động đồng bào từng bước xóa bỏ tập quán không còn phù hợp, xây dựng nếp sống văn minh.

Việc phát huy vai trò Người có uy tín giúp lực lượng công an có thêm kênh thông tin tin cậy từ cơ sở, chủ động phát hiện và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ khi mới phát sinh. Đây cũng là nhân tố quan trọng củng cố sự đồng thuận giữa các nhóm dân cư, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người có uy tín phối hợp tuyên truyền cùng Công an xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên

Quan tâm chính sách, động viên Người có uy tín

Bên cạnh việc phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động quần chúng và bảo đảm an ninh, trật tự, tỉnh Thái Nguyên chú trọng thực hiện các chính sách hỗ trợ, động viên Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 26/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 và Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 04/8/2026 của Chính phủ Quy định về lựa chọn, công nhận, chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động viên, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh đối với một số tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 462 ngày 12/10/2026 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, theo đó, Người có uy tín được cấp miễn phí một ấn phẩm báo chí Trung ương và một ấn phẩm báo chí địa phương; được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh mà không phải chi trả kinh phí.

Ngoài ra, Người có uy tín còn được hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần; được thăm hỏi khi ốm đau, qua đời hoặc khi gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn. Những cá nhân có thành tích tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh và khen thưởng kịp thời.

Đáng chú ý, tỉnh Thái Nguyên đang nghiên cứu, tham mưu ban hành chính sách đặc thù nhằm tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống và phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc kết hợp giữa thực hiện chính sách hỗ trợ với tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin và phát huy vai trò của Người có uy tín góp phần tạo động lực để lực lượng này tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, công an trong công tác dân vận. Qua đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.