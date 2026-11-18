Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất vừa ký ban hành Kế hoạch số 462 thực hiện Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 4/8/2026 của Chính phủ về lựa chọn, công nhận và thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa quy định về lựa chọn, công nhận, thay thế, bổ sung người có uy tín; đồng thời triển khai các chính sách thăm hỏi, tặng quà, động viên, gặp mặt, biểu dương và tôn vinh những cá nhân tiêu biểu.

Qua đó, phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp quyết định công nhận

Theo kế hoạch, việc lựa chọn, công nhận, đưa ra khỏi danh sách, thay thế và bổ sung người có uy tín được thực hiện theo tiêu chí, điều kiện và trình tự quy định tại Nghị định số 307/2026/NĐ-CP.

Đáng chú ý, chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền quyết định số lượng, lựa chọn, công nhận, đưa ra khỏi danh sách, thay thế và bổ sung người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Hằng năm, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo rà soát, đánh giá người có uy tín theo quy định, báo cáo Sở Dân tộc và Tôn giáo để tổng hợp danh sách chung toàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về bình chọn, công nhận và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín. Việc rà soát, lựa chọn, công nhận phải hoàn thành chậm nhất ngày 15/10/2026.

Quyết định công nhận được gửi Sở Dân tộc và Tôn giáo để tổng hợp, báo cáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo và UBND tỉnh. Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng.

Đồng bào dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên được tập huấn miễn phí

Được cấp miễn phí ấn phẩm báo chí, tham quan học tập

Một nội dung đáng chú ý khác là các chính sách hỗ trợ thông tin, nâng cao năng lực và động viên tinh thần đối với người có uy tín. Theo đó, người có uy tín được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, mỗi người được cấp miễn phí một ấn phẩm báo chí của cơ quan báo chí cấp Trung ương và một ấn phẩm báo chí của tỉnh hoặc loại hình cung cấp thông tin khác do UBND tỉnh quyết định. Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Bưu điện tỉnh, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan tổ chức cung ứng, vận chuyển, cấp phát báo đến người có uy tín.

Tỉnh cũng tổ chức các đoàn người có uy tín tiêu biểu tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, định kỳ 5 năm một lần, tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu. Cấp xã chủ động lựa chọn hình thức, thời gian tổ chức phù hợp với thực tế địa phương.

Phát huy vai trò người có uy tín trong giữ gìn an ninh, trật tự

Kế hoạch phân công cụ thể trách nhiệm cho các sở, ngành trong việc phát huy vai trò người có uy tín.

Trong đó, Công an tỉnh chủ trì vận động người có uy tín tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tại vùng đồng bào DTTS. Đồng thời, cung cấp thông tin thời sự, phổ biến kiến thức pháp luật, phương thức và thủ đoạn hoạt động của tội phạm, các thế lực lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá chính quyền.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan, địa phương phát huy vai trò người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh, trật tự và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Sở Nội vụ phối hợp tham mưu khen thưởng những người có uy tín có thành tích xuất sắc. Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh tuyên truyền về tiêu chí, điều kiện lựa chọn, chế độ, chính sách và nêu gương các cá nhân tiêu biểu.

UBND cấp xã có trách nhiệm kịp thời thăm hỏi, động viên người có uy tín khi ốm đau, qua đời; thăm hỏi thân nhân người có uy tín qua đời và gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn. Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước, bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp.

Sở Dân tộc và Tôn giáo là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; định kỳ 6 tháng và hằng năm tổng hợp, đánh giá kết quả, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Việc triển khai đồng bộ các chính sách nhằm củng cố lực lượng người có uy tín, phát huy vai trò của những cá nhân có tiếng nói, ảnh hưởng trong cộng đồng đối với phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc tại Thái Nguyên.