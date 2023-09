Người dân Bắc Giang “khốn khổ” vì bãi than của công ty Hoàng Ninh

Người dân kêu cứu vì ô nhiễm

Bà Đỗ Thị Dung 60 tuổi ở tổ dân phố Nhiêu Hà, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, những năm gần đây việc vận chuyển, chế biến, khai thác than của công ty Hoàng Ninh tại khu vực sông Lục Nam khiến người dân ở Nhiêu Hà khốn khổ vì ô nhiễm môi trường từ bụi than.

“Đặc biệt, trời mùa hanh khô, nắng nóng kèm gió bấc thổi lên khiến bụi mịn từ việc chế biến, vận chuyển than bay mịt mù vào khắp nơi tại nhà dân sinh sống cách đó khoảng 70-100m. Mặc dù ngày nào cũng lau dọn, quét nhà cũng không xuể hết việc bụi bẩn từ việc chế biến, vận chuyển than, cá biệt những hôm chúng tôi đi hái rau tại vườn để làm thức ăn thì không thể nào dùng được vì ô nhiễm môi trường trầm trọng”- bà Dung bức xúc nói.

Người dân tổ dân phố Nhiêu Hà, thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam, Bắc Giang) luôn phải sống trong cảnh khốn khổ vì ô nhiễm từ không khí, bụi than từ Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hoàng Ninh

Cũng theo bà Đỗ Thị Dung, trước kia người dân bị mắc ung thư trong tổ dân phố Nhiêu Hà cũng chỉ có một vài người cao tuổi do mắc bệnh nền, nhưng giờ đây tỉ lệ người mắc ung thư tăng cao đột biến, thậm chí trong 1 năm có đến 3 người mất vì bị ung thư do hít phải khí độc hại và ô nhiễm nguồn nước trầm trọng.

Bên cạnh đó, những đoàn xe ô tô có trọng tải lớn hoạt động ra vào không kể ngày đêm khiến người tại địa phương mất ăn, mất ngủ. Nguy hiểm hơn nữa là việc lưu thông trên thân đê tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong những lúc cao điểm tan tầm học sinh, người lao động đi làm về.

Cùng chịu chung hoàn cảnh, Bà Nguyễn Thị Dịu 63 tuổi ở tổ dân phố Nhiêu Hà, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, trước kia khi về hỏi ý kiến người dân mua đất để làm bãi tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng thì nhân dân đồng ý. Tuy nhiên được một thời gian thì chuyển đổi mục đích sử dụng sang làm bãi tập kết chế biến than thì nhân dân trong vùng không đồng ý.

“Nhiều người dân trong tổ dân phố đã mắc các bệnh như viêm đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi, viêm họng hạt, phổi tắc nghẽn mãn tính... Bức xúc về tình trạng ô nhiễm không khí do bụi than, khí thải người dân đã có đơn, thư phản ánh với chính quyền địa phương. Thế nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được khắc phục”- bà Dịu bức xúc.

Bà Nguyễn Thị Dịu bụi than bám đầy trên cây bưởi sau vườn nhà

Đỉnh điểm của sự bức xúc vì ô nhiễm môi trường từ bụi than là vào ngày 25/8/2023 người dân tổ dân phố Nhiêu Hà, thị trấn Đồi Ngô đã lên biểu tình tại trụ sở UBND huyện Lục Nam

Cũng theo người dân tổ dân phố Nhiêu Hà, mặc dù nhà cửa, vật dụng trong nhà lau chùi thường xuyên nhưng cứ vài tiếng sau lại bị phủ một lớp bụi than dày. Quần áo cũng không dám phơi ở ngoài trời. Các loại cây trồng, rau, nước uống cũng bám đầy bụi than.

“Người dân chúng tôi phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu về tình trạng sức khỏe. Vào những ngày nắng nóng, mùi hóa chất quyện vào không khí cùng khói bụi than bay vào khu dân cư khiến người dân chúng tôi khốn khổ, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ. Gia đình tôi có cháu nhỏ phải cho ở nhờ nhà người quen vì không thể chịu được bụi than và ô nhiễm không khí”- một người dân cho biết.

Nhiều đoàn xe có trọng tải lớn đang cầy nát thân đê và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong những lúc cao điểm tan tầm học sinh, người lao động đi làm về

Chính quyền chỉ rõ sai phạm

Được biết, Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hoàng Ninh (Công ty Cổ phần Hoàng Ninh Group) hoạt động theo giấy chứng nhận chủ trương đầu tư được UBND tỉnh Bắc Giang cấp tại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 04/02/2016, với quy mô 35.000 tấn/năm (trong đó than cám 30.000 tấn, than cục 5.000 tấn). Thời hạn thực hiện dự án là 35 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngành nghề hoạt động được tập kết và trung chuyển than.

Theo thông báo kết quả kiểm tra, rà soát các nội dung phản ánh kiến nghị của công dân Tổ dân phố Nhiêu Hà, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam có ý kiến như sau: Qua nắm bắt thông tin của người dân và tổ chức kiểm tra thực tế ngày 02/8/2023 đã xác định vào thời điểm năm 2022 đến tháng 5/2023 Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hoàng Ninh có tập kết, chế biến than (xay, sàng, lọc phân loại trước khi trung chuyển).

Toàn cảnh bãi than của Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hoàng Ninh

“Đại diện Tổ dân phố Nhiều Hà cho biết vào thời điểm hành khô, gió bắc, bụi phát tán vào đến tận các hộ dân cách dự án từ 50m đến 500m. Tiến hành kiểm tra thực tế tại 06 hộ gia đình có khoảng cách với dự án từ 5ớm đến 348m vào ngày 02/8/2023, kết quả cho thấy có lớp bụi màu đen ở các ngọn cây cảnh, sân thượng tăng 2, tầng 3; tại phòng khách của 05/6 hộ dân có bụi bẩn màu đen; kiểm tra 01 hộ ở cách dự án 50m cũng có bụi tổng hợp. Tuy nhiên chưa xác định được chính xác nguyên nhân và thời điểm gây ra lớp bụi tại 06 hộ gia đình nêu trên”- thông báo UBND huyện Lục Nam nêu rõ.

Đối với hành lang bảo vệ đê Hữu Lục Nam, tại thời điểm kiểm tra ngày 20/7/2023, phía ngoài ranh giới được giao đất của Công ty có trồng một số cây và lắp dựng hàng rào chắn bụi ở gần chân đê Hữu Lục Nam, trong phạm vi khoảng cách từ chân để trở ra 5m về phía sông. Tuy nhiên, hiện nay chưa xác định được chính xác chủ sử dụng đất và trồng cây trên phần diện tích này. Đồng thời, về hạng mục hành lang thoát lũ, tại thời điểm kiểm tra, xác định Công ty chưa hoàn thiện xong thủ tục xin cấp phép tập kết than tại khu bờ sông bến Cây Đa Thờ.

Báo Điện tử VOV sẽ thông tin tiếp về vụ việc này.

Video: Người dân ở Bắc Giang “khốn khổ” vì bãi than của công ty Hoàng Ninh.