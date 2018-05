Người dân “bơ phờ” trở lại thành phố trên các chuyến xe “nhồi nhét” khách

Sau sau kỳ nghỉ lễ 30/4-15/ kéo dài 4 ngày, chiều nay (1/5) người dân ở khắp nơi đổ dồn về Hà Nội khiến các tuyến đường và bến xe trên thành phố quá tải. Hàng vạn người dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước tất tả, lại tất tả, lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại thành phố. Nhiều người do không bắt được xe phải chịu cảnh chật chội, thậm chí đứng cả chặng đường dài trên những chuyến xe “bão táp” trở lại thành phố. Lỉnh kỉnh đồ đạc, nhiều em nhỏ mệt mỏi sau hành trình dài "vật vã" trên vai bố mẹ trở về Hà Nội. Tại bến xe Giáp Bát, hàng xe nối đuôi vào bến để trả khách. Khu vực cổng vào bến xe ùn tắc, các tuyến xe buýt nội thành xuất bến trong tình trạng kẹt cứng người. Ai cũng lỉnh kỉnh mang theo đồ đạc khi trở về thành phố. Sau khi vừa xuống xe khách, người dân tiếp tục ra chờ bắt xe buýt để di chuyển trong nội đô TP Hà Nội. Các điểm chờ xe buýt trung chuyển cũng đông nghẹt khách. Khu vực trả khách của bến xe Giáp Bát luôn nườm nượp người đổ về sau kỳ nghỉ lễ 30/4 Chị Tống Thị Hường (Yên Mô, Ninh Bình) mệt mỏi cho hay, sáng sớm nay cùng chị gái ra bắt xe lên Hà Nội, giá vé Ninh Bình - Hà Nội nhiều nhà xe tăng giá vé thêm từ 20.000 – 30.000/vé so với ngày thường. Xe 40 chỗ "nhồi nhét" thành 60 người mà còn không có xe. Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, mỏi mệt trong nâng chiều tại sân bến xe Giáp Bát. Cổng vào bến xe Giáp Bát liên tục "thất thủ" do lượng xe về quá tải. Khu vực nhà chờ của bến xe không còn một chỗ trống. Người dân di chuyển từ chiều trả khách ra khu vực cổng để tiếp tục bắt xe ôm, xe buýt. Tay bê, tay xách đồ đạc trở về thành phố. Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau hành trình dài trên các chuyến xe "nhồi nhét, chặt chém" về Hà Nội. Hành khách ra khỏi cửa trả khách luôn nhận được chăm sóc tận tình của đội ngũ xe ôm, Grab... Nhiều nhà xe dừng đỗ, trả khách ngay trước lối vào bến xe Giáp Bát gây ùn tắc giao thông nhưng không thấy bị xử lý. Khu vực đường Giải Phóng ( phía trước bến xe Giáp Bát ) liên bị ùn, tắc đường do lượng xe ra vào lớn. Đến 17h, tại ngã ba đường Giải Phóng – Pháp Vân, lượng người và phương tiện đã tăng lên nhiều, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã tập trung ứng trực, điều khiển giao thông. Đường trước khu vực bến xe Nước Ngầm (hướng từ Pháp Vân về) ùn dài cả km, lực lượng CSGT phải tăng cường điều tiết từ xa. Những hình ảnh thường thấy sau kỳ nghỉ lễ.

