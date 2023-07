Người dân cho biết có nhiều tiếng nổ lớn khi ngôi nhà ở Thổ Quan bị cháy

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Định là người chứng kiến vụ việc cho biết, hiện ông và nhiều người dân vẫn không khỏi bàng hoàng trước sự việc.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường

"Vào sáng sớm cùng ngày tôi tiếng nhiều người dân đi tập thể dục hô hoán có đám cháy xảy ra trong ngõ Thổ Quan nên chạy ra theo dõi. Lúc này, bên trong căn nhà 6 tầng phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường phát hiện bên trong nhà có nhiều hóa chất, mỹ phẩm", ông Định chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Công Định, khi xảy ra cháy vào sáng sớm cuối tuần nên 2 cháu nhỏ và một cháu lớn tuổi hơn trông có thể vẫn đang ngủ say nên mắc kẹt trong nhà.

Cảnh sát PCCC&CNCH phá cửa để tiếp cận hiện trường

"Thời điểm xảy ra vụ cháy, bố mẹ các cháu đang đi vắng. Sau những tiếng nổ lớn, khói lửa bốc lên nhanh chóng, bao trùm toàn bộ các tầng trên của căn nhà", ông Nguyễn Công Định nói.

Theo người dân sống quanh khu vực, ngay từ khoảng hơn 5h sáng tại khu vực bốc ra mùi khét nồng nặc. Sau khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát PCCC đập cửa kính tầng 2 thì khói đen bốc ra ngùn ngụt. Khi đó, cảnh sát phải phá nhiều lớp cửa kính tại các tầng trên để thoát khói, đồng thời phun nước vào trong nhà để dập lửa.

Ghi nhận tại hiện trường, đến khoảng 14h, hiện trường vẫn đang bị phong tỏa, cảnh sát PCCC&CNCH đang nỗ lực khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 5h22' cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số nhà 12, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động 4 đơn vị, 2 xe chữa cháy, xe CNCH, xe chở phương tiện và CBCS (Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa 2 xe, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hai Bà Trưng 2 xe, Đội chữa cháy&CNCH khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH 2 xe) xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Đến khoảng 5 giờ 26 phút Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa đã tiếp cận hiện trường và tổ chức CC&CNCH. Lãnh đạo Công an TP và chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác CC&CNCH.

Theo đó, quy mô khu vực xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh dich vụ (làm móng chân, móng tay), nhà hình ống, cao 6 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 60m2 (chiều rộng khoảng 2,5 m, chiều dài khoảng 24 m), kết cấu bê tông cốt thép.

Nhà dân có mặt trước tiếp giáp với ngõ Thổ Quan chiều rộng khoảng 4m, mặt sau tiếp giáp với đường dân sinh chiều rộng khoảng 1m, hai mặt còn lại tiếp giáp nhà dân.

Đến khoảng 7 giờ 37 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt; các lực lượng chức năng tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Về thiệt hại, 3 người mắt kẹt trong nhà tử vong là cháu N.Q.M (SN 2010); cháu N.P.U (SN 2012) và chị D.T.D (SN 2004), thiệt hại về tài sản các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình như tivi, tủ lạnh, bàn ghế.