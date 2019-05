Người dân Đà Nẵng chật vật vì thiếu nước sinh hoạt giữa mùa nắng gắt

Tại thành phố Đà Nẵng, những ngày qua, nắng nóng kéo dài, có ngày nhiệt độ ngoài trời lên gần 40 độ C.



Gia đình chị Trần Thị Hoài Trang, ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng là một trong hàng trăm hộ dân ở đây đang khổ sở vì thiếu nước sinh hoạt. Chị Trang cho biết, mấy ngày qua chị phải chờ hứng từng giọt nước để nấu ăn, nước tắm, giặt, phải xin nước giếng bên nhà hàng xóm: “Thông tin về mất nước từ nửa buổi chiều thứ Bảy tuần trước mà giờ đến 3,4 ngày rồi vẫn chưa có nước cho dân dùng. Oi bức, nóng nực còn không có nước dùng nữa. Quần áo cứ chất đống, chất đống đó không giặt giũ gì được hết”.

Nhân viên Xí nghiệp cấp nước Sơn Trà sửa đường ống nước cho người dân.

Tại khu dân cư An Hòa, quận Sơn Trà, nước sinh hoạt thiếu trầm trọng do hệ thống ống nối khu vực này bị hỏng và đang phải khắc phục. 12h trưa 21/5, khi xe chở bồn nước của thành phố tới, người dân phải huy động hết các vật dụng trong nhà để chứa nước dự trữ. Do thiếu nước sinh hoạt, nhiều gia đình phải mua nước bình, nước đóng chai với giá cao về dùng. Bà Lê Thị Bé, quản lý một trường mầm non tại phường An Hòa, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, nhà trường phải mua nước đóng bình nấu nước uống, thức ăn cho các cháu.

Theo thông báo của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng vào ngày 18/5, hệ thống điện, đường ống nâng công suất tại Nhà máy nước Cầu Đỏ sẽ tạm ngưng cấp nước từ 13-17h cùng ngày. Thế nhưng, đến ngày 21/5, hệ thống đường dẫn nước chưa được phục hồi hoàn toàn. Vì vậy, nước sinh hoạt phần lớn chưa có hoặc có cũng chảy cũng rất yếu, gây khó khăn trong sinh hoạt của người dân tại nhiều khu dân cư. Điều này xảy ra chủ yếu tại một số khu vực cuối nguồn nước như quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

Người dân Đà Nẵng phải mang xô, chậu lấy nước về sinh hoạt.

Ông Hà Văn Phước, Giám đốc Xí nghiệp cấp nước Sơn Trà, chi nhánh Công ty Cổ phần cấp nước thành phố Đà Nẵng cho biết, Xí nghiệp đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống đấu nối nâng cấp đường ống dẫn nước cũng như phục hồi hệ thống cấp nước ổn định, bảo đảm cho người dân có nước sinh hoạt sớm nhất.

“Xí nghiệp đã báo cáo cho lãnh đạo của Công ty để có giải pháp tăng nguồn cấp nước từ nhà máy để giải quyết tình trạng này, đồng thời khuyến cáo cho khách hàng có giải pháp xử lý cấp nước cho dân ở những khu trọng điểm thiếu nhiều nhất. Theo đó, cấp nước vào xe bồn để giải quyết một phần nhu cầu tối thiểu cho khách hàng trong thời điểm hiện nay”, ông Phước nói./.