Người dân Đắk Lắk bức xúc vì doanh nghiệp phá bờ kè ngăn lũ

Nhiều hộ dân sinh sống tại ngõ 193 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang rất bức xúc vì một doanh nghiệp thi công công trình hạ tầng tự ý phá bỏ bờ kè khiến nước mưa tràn xuống tạo lũ cuốn sập các công trình nhà ở, gây thiện hại lớn về kinh tế. Dù đã gửi đơn thư kêu cứu lên ngành chức năng ở Đắk Lắk nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.

Hàng 1.000 m3 nước tích tụ tại các hố sâu công trình xây dựng tổ dân phố 4 xối xuống ngõ 193.



Bà Lưu Thị Quyên, trú ở số nhà 193/60, tổ dân phố 6, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết: Gia đình mua căn nhà này từ năm 2004. Sau gần 15 năm sinh sống, chưa bao giờ phải đối mặt với lụt lội.

Vào ngày 17/9 vừa qua, sau những trận mưa, một lượng nước lớn tích tụ tại công trình hạ tầng phía trên đồi ở tổ dân phố 4 đã xối thẳng vào nhà, làm đổ sập công trình vệ sinh, nhà tắm và một phần bếp, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Gia đình đang rất lo lắng vì trong những ngày tới, nếu có mưa lớn, nước từ công trình này có thể tiếp tục xối xuống sẽ gây nguy hiểm cho gia đình.

Dân lĩnh đủ vì bờ kè đất ngăn lũ bị san phẳng.



"Họ đào hố sâu mưa lớn xuống nước thoát không kịp nên tràn về khu vực này. Nhiều nhà bị sập công trình phụ. Tôi rất lo lắng, cảm thấy ở đây không được an toàn. Tôi đã treo biển bán nhà để di dời đi nơi khác ở. Tất cả các hộ dân đã kiến nghị lên cơ quan chức năng nhưng chưa thấy ai xuống giải quyết."- Bà Quyên lo lắng.

Công trình phụ của dân ở hẻm 193 bị lũ cuốn sập.



Cùng chung cảnh ngộ, ông Nguyễn Thanh Phúc, trú ngôi nhà kế bên nhà bà Quyên với tâm trạng lo lắng, cho biết, nước tràn xuống cuốn trôi đồ đạc, công trình phụ, nền nhà, tường bị nứt toác. “Chúng tôi sợ sập nên phải đi thuê nhà ở. Hiện mấy chục hộ ở xóm này, đêm xuống thấy mưa là không ngủ được. Tất cả phải thức để trực xem nước có tràn vào nhà hay không để chặn. Nếu mưa lớn còn xảy ra mà không xử lý dứt điểm phía trên thì có nguy cơ sập nhà. Chúng tôi mong các cơ quan hữu quan xử lý dứt điểm giúp dân."- ông Phúc nói.

Người dân bức xúc vì chưa được giải quyết dứt điểm.



Ông Ngô Hồng Nhật - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, đích thân ông đã cùng hơn 40 cán bộ chiến sỹ dân quân tự vệ phường xuống hiện trường hỗ trợ di dời người già, trẻ nhỏ cùng tài sản ra khu vực an toàn; đồng thời, tiến hành thống kê thiệt hại kiến nghị các cơ quan chức năng có phương án hỗ trợ dân.

Ngõ 193 đường Nguyễn Văn Cừ có nhiều người già và trẻ em sinh sống.

"Tại vị trí ngõ 193 có vị trí thấp hơn khu vực dự án thi công công trình hạ tầng giao thông nên nước đổ về đó làm ảnh hưởng đến các hộ dân. Chúng tôi thống kê có 5 hộ bị nứt tường, sụt lún nền nhà; 2 hộ khác bị sập hoàn toàn bếp và các công trình phụ. Đây là vụ việc nghiêm trọng. Ngay sau đó, UBND phường đã thành lập tổ kiểm tra, rà soát và lập biên bản kiến nghị Trung tâm Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk có phương án khắc phục triệt để tình trạng nước đổ xuống khu vực các hộ dân ở ngõ 193, tổ dân phố 6, đường Nguyễn Văn Cừ nhằm tránh rủi ro, thiệt hại cho người dân."- ông Ngô Hồng Nhật cho biết.

Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk, tại tổ dân phố 4 phường Tân Lập, hiện có 2 dự án xây dựng hạ tầng. Trong đó, dự án hạ tầng khu dân cư do trung tâm làm chủ đầu tư đã dừng thi công từ tháng 5/2019, do chưa giải phóng xong mặt bằng; còn lại là dự án đấu nối nút giao thông đường Lê Vụ nằm sát phía bên dưới. Công trình này do Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam, có trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột, đang triển khai thi công.

Một số hộ lo sợ đã treo biển bán nhà chuyển đi nơi khác sinh sống.

Ông Hồ Trung Dũng-Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk xác nhận: đơn vị đã nhận được thông tin các hộ dân tại ngõ 193 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập bị nước từ công trình hạ tầng ở tổ dân phố 4 tràn xuống làm hư hại nhà cửa, gây đảo lộn cuộc sống, thiệt hại lớn về kinh tế.

Ông Dũng cho biết, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trước đó Công ty Hoàng Nam đã dùng máy múc múc toàn bộ bờ kè đất ngăn nước mưa nên mới xảy ra sự việc. Trung tâm đã làm văn bản kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xử lý doanh nghiệp này; đồng thời, yêu cầu công ty phải có biện pháp khắc phục ngay sự cố và có phương án bồi thường thỏa đáng cho dân.

Mùa mưa ở Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục, các hộ dân ở ngõ 193 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập vẫn thấp thỏm, lo âu./.