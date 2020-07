Người dân Hà Nội sẵn sàng giãn cách xã hội nếu dịch bùng phát mạnh

Sau khi UBND TP Hà Nội yêu cầu người dân thực hiện việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng và tránh tập trung đông người, nhiều người dân Thủ đô đã nghiêm túc thực hiện. Người dân cho biết sẽ sẵn sàng thực hiện các biện pháp “mạnh hơn”giãn cách xã hội nếu Chính phủ và UBND thành phố yêu cầu.



Sau khi xuất hiện ca bệnh nhiễm Covid-19 lây lan ra cộng đồng, dù người lớn hay trẻ em đều không thể thiếu những chiếc khẩu trang khi ra ngoài. Không ít người bày tỏ sự lo lắng trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến khó lường. Tại các khu vực đông người như chợ, trung tâm thương mại, đã có bàn khai báo y tế, nhân viên đo thân nhiệt người dân ra vào chợ và xịt dung dịch sát khuẩn.

Các hàng quán tại phố Tạ Hiện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị cách ly xã hội hồi tháng 4/2020.

Người dân cho biết sẵn sàng ủng hộ các biện pháp của ngành y tế Hà Nội trong phòng chống dịch, kể cả thực hiện giãn cách xã hội thêm một lần nữa nếu cần thiết. Bà Phạm Thu Ngân, bán hàng ở chợ Đồng Xuân chia sẻ, lần này nếu giãn cách sớm thì sẽ thành công, tránh việc người mang mầm bệnh đi lung tung, vô cùng nguy hiểm.

“Đợt dịch Covid-19 trước, chúng tôi cũng phải nghỉ bán hàng 1 tháng. Hàng hóa cứ để trong quầy. Nghỉ bán còn hơn bị mắc bệnh”- bà Nguyễn Thị Sinh, bán hàng ở chợ Đồng Xuân cho biết.



Khu phố ẩm thực Tạ Hiện là nơi tập trung đông người tới ăn uống vào chiều tối nhưng 2 ngày qua, cũng thưa người hơn. Các chủ quán hàng ăn uống sẽ chấp nhận đóng cửa hàng để chung tay cùng Chính phủ phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất những ca lây nhiễm bệnh trong cộng đồng.



Các khu chung cư, tòa nhà cao tầng và đơn vị sự nghiệp của Hà Nội đã bố trí nhân viên đo thân nhiệt người ra vào và yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn, hạn chế tiếp xúc gần, không tụ tập đám đông… Còn các trường mần non thiết lập lại quy trình kiểm soát phòng chống dịch đảm bảo sức khỏe cho học sinh trước khi vào trường.



“Nếu bé nào sốt 37,5 độ C là chúng tôi yêu cầu cho con nghỉ ở nhà. Trong lớp học, chúng tôi cũng cố gắng tạo khoảng cách giữa các con, ngoài ra nhà trường cũng khử khuẩn, sát trùng đồ chơi của các con thường xuyên"- Bà Nguyễn Thu Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non Litle Einsteins, quận Đống Đa cho biết.



Với những kinh nghiệm từ cuộc chiến với Covid-19 giai đoạn trước, người dân và các doanh nghiệp chung tay, Hà Nội sẽ tiếp tục phòng chống và ngăn ngừa lây lan dịch Covid-19./.