Người dân Hội An trả lại 1,6 tỷ đồng cho du khách Hàn Quốc bỏ quên

Vào tối qua (18/11), anh Bùi Quốc Tuấn (34 tuổi), chủ nhà hàng trên đường Nguyễn Phúc Tần, khối An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thấy 3 du khách Hàn Quốc chạy xe ô tô 4 chỗ màu trắng đến đỗ trước nhà hàng của mình. Khi 3 người này rời đi, anh Tuấn đi ngang qua chiếc ô tô thì thấy cửa kính xe ô tô không đóng, trong xe có chiếc túi xách. Anh Tuấn cầm lấy chiếc túi xách này thấy bên trong có 1,6 tỷ đồng.

Lo sợ tài sản của du khách bị kẻ gian lấy mất, anh Tuấn chủ động giữ chiếc túi xách, đồng thời mời những người dân xung quanh làm chứng, niêm phong túi tiền lại và trình báo cơ quan chức năng.

Ông Bùi Quốc Tuấn (phải) trả lại tiền cho du khách Hàn Quốc.

Đến sáng nay (19/11), du khách Hàn Quốc trở lại trước nhà hàng của anh Tuấn để lấy xe. Lúc này, trước sự chứng kiến của lực lượng Công an phường và người dân, anh Tuấn trao trả chiếc túi xách chứa số tiền gần 1,6 tỷ đồng cho nam du khách tên Seol Young Jin. Sau khi nhận lại tài sản, du khách này rất xúc động trước nghĩa cử tốt đẹp của anh Bùi Quốc Tuấn. Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa thông tin thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, thành phố sẽ thưởng cho cá nhân ông Bùi Quốc Tuấn và tuyên dương trước cộng đồng dân cư về hành động đẹp này.

Ông Lanh nói: "Đây là việc không phải là lần đầu và duy nhất ở Hội An nhưng xứng đáng để nhân rộng, lan tỏa ra cộng đồng dân cư để trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội; Đồng thời cũng tạo nên một hình ảnh của Hội An thân thiện"./.