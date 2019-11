Người dân khốn khổ vì "Cụm dân cư vượt lũ" thường xuyên ngập lũ

Kiên Giang là một trong nhiều tỉnh ở ĐBSCL triển khai Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ với mục đích giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhiều người dân bỏ nhà đi nơi khác làm thuê làm mướn.

Tuy nhiên, tại cụm dân cư vượt lũ ở xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao lại chưa đạt được mong muốn ấy. Khi dọn về ở cụm dân cư vượt lũ này, cuộc sống của người dân càng khó khăn hơn khi thường xuyên bị ngập nước.



Một năm 12 tháng thì có đến phân nửa thời gian, người dân sống chung với ngập nước, mùa lũ cũng ngập, mưa lớn cũng ngập, triều cường cũng ngập.

Nhà bị ngập nước thường xuyên ở khu dân cư Vĩnh Hòa Hưng Bắc.

Không cần đợi đến khi lũ về, chỉ cần một trận mưa hoặc triều cường dâng cao là cụm dân cư vượt lũ ở xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc bị ngập nước. Chịu không nổi cảnh nước ngập, nhiều người dân đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Tình trạng nước ngập như thế này đã diễn ra hơn 10 năm nay.



Ông Mai Văn Lâm ở cụm dân cư xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc cho biết: “Nhà vượt lũ nhưng chưa được vượt lũ gì mấy, nhà cửa bị ngập hoài, không ai ở được, nhiều người đã bỏ nhà đi làm mướn”.

Nền nhà ngập nước bị ẩm thấp.

Cụm dân cư vượt lũ Vĩnh Hòa Hưng Bắc được đưa vào sử dụng năm 2006 với gần 200 hộ dân sinh sống. Tuy nhiên chỉ 2 năm sau, nền đất tại cụm dân cư này có dấu hiệu bị sụt lún. Kể từ đó, mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường dâng cao là hàng chục căn nhà tại đây đều bị ngập nước.



Người dân tại đây đa phần là hộ nghèo, cận nghèo nên không có tiền để nâng nền nhà lên cao, do đó họ đành chấp nhận sống chung với lũ hoặc mỗi khi nước ngập, đến tá túc nhờ nhà bà con.



Ông Hồ Văn Dũng, người dân ở cụm dân cư này cho rằng: “Một năm ngập đến 5 tháng, đời sống của bà con hiện nay rất khó khăn. Mình cũng muốn bơm nền lên nhưng là hộ nghèo, cận nghèo nên cũng gặp khó khăn, từ đó không có bơm được".



Theo chủ trương, cụm dân cư vượt lũ được đầu tư hạ tầng, mặt bằng, đường sá hoàn chỉnh nhưng thực tế cơ sở hạ tầng của cụm dân cư này không được hoàn thiện. Bên cạnh đó, lại xây dựng ở trền bưng, đất than bùn, nền đất yếu nên chỉ sau một thời gian cả khu dân cư này bị sụt lún, gây ngập thường xuyên và ngày càng nghiêm trọng hơn những địa phương vẫn chưa có một giải pháp nào hiệu quả để giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống.



Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc đề nghị tỉnh nghiên cứu có chính sách hay nguồn vốn để nâng nền và nâng nhà cho 71 hộ bị ngập nước ở cụm dân cư vượt lũ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc.



Được biết, toàn huyện Gò Quao có 2/5 cụm dân cư vượt lũ bị ngập đó là cụm dân cư vượt lũ Vĩnh Hoà Hưng Nam và Vĩnh Hòa Hưng Bắc, trong đó Vĩnh Hòa Hưng Bắc bị ngập nghiêm trọng nhất. Theo lãnh đạo UBND huyện Gò Quao, huyện đã tiến hành khảo sát và đề xuất tỉnh hỗ trợ 5 tỷ đồng để làm lại hệ thống cống và nâng cao mặt bằng nhưng một số ngành chuyên môn của tỉnh chưa cho ý kiến.



Hơn 10 năm là thời gian quá dài mà người dân ở đây chịu đựng tình cảnh ngập lụt vì vậy các cấp, các ngành tỉnh Kiên Giang cần khẩn trương khắc phục sự cố sụt lún, ngập nước ở cụm dân cư vượt lũ ở xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao để người dân thật sự an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống đúng như chủ trương xây dựng cụm dân cư vượt lũ của Chính phủ đề ra./.