Ghi nhận tại Khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng, Hà Nội trong sáng 26/11, không khí tại các tòa nhà NO-15A, NO-15B, NO-15C vẫn còn nhiều ngổn ngang. Trên các hành lang, người dân tất bật vận chuyển đồ đạc, lau dọn căn hộ, chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt.

Vụ nổ xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa sáng 24/11 đã khiến công trình bị hư hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết cấu khu tập thể E3, E4 Vĩnh Hồ. Để bảo đảm an toàn, các hộ dân trong khu vực phải khẩn trương di dời, tạm rời xa nơi đã gắn bó nhiều năm.

Bắt đầu cuộc sống ở nơi ở mới

Dù đã chuyển đến nơi ở mới, bà Nguyễn Thị Bái (81 tuổi, người dân khu tập thể E4 Vĩnh Hồ) vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại vụ nổ. Thời điểm đó, ba bà cháu đang ngủ trong căn hộ trên tầng 4 thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn.

“Ba bà cháu đang ngủ thì nghe tiếng nổ to như tiếng bom, tiếng mìn. Con dâu tôi còn tưởng là động đất. Kính vỡ hết, may có bức tường chắn, nếu không đã văng vào người”, bà Bái nhớ lại.

Trong lúc chờ con cháu đưa lên nhà do không nhớ đường, bà Nguyễn Thị Bái chia sẻ với phóng viên về cuộc sống tại nơi ở mới.

Đến nay, gia đình bà Bái đã chuyển đến Khu tái định cư Thượng Thanh được hai ngày. Tối 25/11, toàn bộ đồ đạc của gia đình cũng đã được chuyển sang nơi ở mới. Gia đình bà Bái có 10 người, hiện sinh sống trong 2 căn hộ, mỗi căn hộ có 2 phòng ngủ. So với nơi ở cũ, căn hộ mới rộng rãi, thoáng đãng hơn, có nhiều ánh nắng và gió tự nhiên. Tuy nhiên, ở tuổi xế chiều, việc đột ngột thay đổi môi trường sống khiến những người lớn tuổi như bà không khỏi bỡ ngỡ, lo lắng.

“Sang đây đường đi, lối lại chưa biết gì, cháu không dẫn đi thì tôi cũng chẳng biết đường. Nhà cửa rộng rãi, thoải mái nhưng chưa quen, đi đâu tôi cũng cảm thấy sợ, còn chưa biết đường về nhà”, bà Bái chia sẻ.

Khi được hỏi về mong muốn lúc này, bà Bái cho biết, sau những gì vừa trải qua, điều bà cần nhất là một nơi ở an toàn, chắc chắn cho cả gia đình. Bà cũng mong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại nơi ở mới tiếp tục được quan tâm để người dân an tâm sinh hoạt, sớm ổn định cuộc sống.

Xin nghỉ làm để hỗ trợ chị gái chuyển đồ đạc từ khu tập thể E4 Vĩnh Hồ đến Khu tái định cư Thượng Thanh, chị Lưu Liên Hương cho biết, gia đình chị gái là chị Lưu Ngọc Liên (ở phòng 216, khu tập thể E4) chỉ có hai mẹ con nên việc chuyển nhà gặp nhiều khó khăn.

Trong quá trình di dời, gia đình chị nhận được sự hỗ trợ của lực lượng đoàn viên, thanh niên tại nơi ở cũ và các cựu chiến binh tại Khu tái định cư Thượng Thanh. “Ban đầu tôi lo chỉ có một mình với đội vận chuyển, cuối cùng lại được chính quyền hỗ trợ như thế này nên rất phấn khởi”, chị Hương chia sẻ.

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự phường hỗ trợ gia đình chị Hương chuyển đồ đạc lên căn hộ tại nơi ở mới.

Trước đó, chị Hương đã đến dọn dẹp căn hộ được bố trí tạm cư cho hai mẹ con chị gái. Căn hộ nằm ở vị trí góc, có diện tích 59m² với hai phòng ngủ, không gian rộng rãi, thoáng đãng. Điều khiến chị lo lắng là việc đi làm của chị gái và đi học của cháu sẽ trở nên bất tiện hơn khi quãng đường từ nơi ở mới đến khu vực Thái Thịnh khoảng 15km.

Mong sớm có phương án ổn định cuộc sống lâu dài

Với khoảng cách gần 18km so với nơi ở cũ, không ít hộ dân phải tính toán lại việc đi làm, học tập, chăm sóc người thân cũng như duy trì các thói quen sinh hoạt hằng ngày. Đối với những người cao tuổi, việc chuyển đến một môi trường sống xa lạ cũng cần thêm thời gian để thích nghi.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người dân cảm thấy yên tâm là trong suốt quá trình di dời và tiếp nhận nơi ở mới, các lực lượng chức năng luôn có mặt, hỗ trợ từ việc vận chuyển đồ đạc, nhận căn hộ đến thu xếp những nhu cầu sinh hoạt ban đầu.

Chuyển từ khu tập thể E4 Vĩnh Hồ sang tòa NO-15C, Khu tái định cư Thượng Thanh, bà Cao Thị Thủy chia sẻ: “Ngay từ khi đến nơi, chúng tôi đã được cán bộ phường, lực lượng công an và các đoàn thể hướng dẫn rất chu đáo. Người giúp vận chuyển đồ đạc, người hướng dẫn nhận căn hộ, người hỗ trợ dọn dẹp, chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Trong lúc gia đình còn nhiều bối rối, sự nhiệt tình của mọi người khiến chúng tôi rất xúc động”.

Bên cạnh sự phấn khởi khi được chính quyền bố trí nơi ở tạm an toàn, nhiều hộ dân cũng bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm, có chính sách hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới. Việc phải rời khỏi nơi ở cũ không chỉ gây xáo trộn sinh hoạt mà còn kéo theo nhiều khoản chi phí phát sinh.

Ông Nguyễn Đức Hà, Tổ trưởng Tổ an ninh, trật tự Giang Biên 1, phường Việt Hưng cho biết, thực hiện sự phân công của Công an phường, những ngày qua, ông cùng các thành viên trong tổ trực tiếp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết chuyển đồ đạc đến nơi ở mới.

Khi xe chở đồ đạc đến khu tái định cư, các thành viên trong tổ hỗ trợ khuân vác, vận chuyển đồ đạc từ dưới sân lên từng căn hộ. Đến nay, lực lượng này đã hỗ trợ gần 10 hộ dân chuyển đồ. Công việc được thực hiện cả trong tối 25/11 và tiếp tục trong sáng 26/11.

"Những ngày đầu chuyển đến nơi ở mới, người dân không tránh khỏi tâm lý e ngại, bỡ ngỡ do phải sống xa nơi ở cũ. Hy vọng sau một thời gian, các hộ dân sẽ dần thích nghi với môi trường sống mới", ông Hà cho biết.

Hiện việc vận chuyển đồ đạc tại khu tập thể cũ được thực hiện lần lượt theo từng hộ, không để người dân vào ồ ạt. Lực lượng an ninh, trật tự tại khu tái định cư sẽ tiếp nhận, hỗ trợ các gia đình theo sự sắp xếp từ phía khu vực di dời.

Phường đã huy động gần 200 người tham gia hỗ trợ tại các tòa nhà có người dân chuyển đến.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ngay trong chiều 24/11, Sở Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành liên quan cùng Đảng ủy, UBND phường Đống Đa và Việt Hưng tổ chức đưa hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố nổ khí gas, sập nhà tại phố Nguyễn Văn Tuyết sang tạm cư tại Khu tái định cư Thượng Thanh, đường Lý Sơn, phường Việt Hưng.

Để bảo đảm vệ sinh và an toàn nơi tạm cư, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với UBND phường Việt Hưng huy động các lực lượng công an, quân sự, điện lực, vệ sinh môi trường và các tổ dân phố khẩn trương chuẩn bị các căn hộ đón người dân. Các công việc được triển khai đồng bộ, từ vệ sinh nhà cửa, hành lang, đấu nối điện đến hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, sắp xếp nơi ở.

Theo đại diện phường Việt Hưng, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, phường đã huy động gần 200 người tham gia hỗ trợ, bố trí lực lượng túc trực suốt đêm tại các tòa nhà có người dân chuyển đến ở nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Cùng với việc bố trí căn hộ, chính quyền phường Việt Hưng còn triển khai công tác vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm, nước uống và các vật dụng thiết yếu. Các lực lượng chức năng cũng rà soát điều kiện điện, nước, chiếu sáng, vệ sinh môi trường để kịp thời khắc phục những bất cập.

Vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết đã khiến cuộc sống của nhiều gia đình bị đảo lộn. Dù còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ khi phải rời xa nơi ở đã gắn bó nhiều năm, sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đang giúp người dân vơi bớt lo lắng, từng bước ổn định cuộc sống. Cùng việc thích nghi với môi trường sống mới, điều các hộ dân mong mỏi lúc này là sớm có phương án xử lý khu nhà cũ để có thể chủ động tính toán cuộc sống lâu dài.