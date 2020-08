Người dân làm dịch vụ du lịch ở Quảng Nam: Lao đao vì Covid-19

Tại tỉnh Quảng Nam, hai đợt dịch Covid-19 đã làm hàng ngàn hộ nghèo, người lao động nghỉ việc đang gặp nhiều khó khăn. Cùng với tập trung khống chế dịch bệnh lây lan, nhiều địa phương trong tỉnh cũng vận động các nguồn lực kịp thời hỗ trợ khẩn cấp hộ nghèo, người lao động bị ảnh hưởng đại dịch vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hỗ trợ gạo đốt xuất cho gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19.



Gia đình bà Đinh Thị Lan, ở khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thuộc diện hộ gia đình khó khăn. Cả 2 vợ chồng bà đều làm nhân viên phục vụ tại một khách sạn ở Hội An. Thu nhập của 2 người cũng chỉ đủ lo cuộc sống hàng ngày, nuôi con ăn học và ba mẹ già yếu. Từ sau Tết, khi đợt dịch Covid-19 đầu tiên bùng phát, cả 2 vợ chồng phải nghỉ việc từ đó đến nay.

Bà Đinh Thị Lan cho biết, mới đây, một số nhà hảo tâm đến hỗ trợ gạo, dầu ăn giúp gia đình bà: “Do dịch nên 5 tháng nay chúng tôi không có việc làm. Hai vợ chồng nuôi cả gia đình, rất khó khăn. Vừa rồi, bên Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ mấy chục kg gạo, dầu ăn".

Đa phần người dân ở phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đều làm nhân viên, lao động trong ngành du lịch, dịch vụ.

Ông Đinh Dũng, Chủ tịch UBND phường Cẩm An, thành phố Hội An cho biết, 2 đợt dịch kéo dài làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân, nguy cơ tái nghèo rất cao.

Theo ông Đinh Dũng, trước mắt, từ nguồn ủng hộ chống dịch của các tổ chức cá nhân, địa phương đã hỗ trợ đột xuất 50 suất quà giúp các gia đình gặp khó khăn, trị giá mỗi suất quà 500 nghìn đồng và một số nhu yếu phẩm. Chính quyền địa phương đang rà soát những trường hợp khó khăn trên địa bàn và đề xuất thành phố, tỉnh có chính sách hỗ trợ:

“80% đến 90% người dân đều làm nghề liên quan đến du lịch, dịch vụ. Chính vì vậy, đời sống của bà con nhân dân sắp tới sẽ tiếp tục khó khăn. Việc này, địa phương đã dự lường trước và chuẩn bị, có kế hoạch, phương án giải quyết. Từ nguồn lực có sẵn của địa phương, nguồn ủng hộ chống dịch của của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, chúng tôi từng bước giải quyết vấn đề này"- ông Dũng cho hay.

Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận hơn 26 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Hầu hết số tiền, hàng được phân bổ đến các đơn vị, địa phương tập trung công tác chống dịch. Tùy theo mức độ, đối tượng bị ảnh hưởng mà mỗi địa phương có những cách hỗ trợ linh hoạt, phù hợp với thực tế.

Ông Trần Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 160 doanh nghiệp với 30.000 lao động bị ảnh hưởng do thực hiện giãn cách xã hội. Các doanh nghiệp và số lao động làm dịch vụ, du lịch bị thiệt hại nặng nề. Ông Trần Văn Chiến đề nghị các địa phương rà soát danh sách hộ gia đình, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 để xem xét, hỗ trợ đột xuất:

“Hiện nay, đang cho rà soát những hộ gia đình đói, khó khăn do giáp hạt thường niên, là hộ gia đình đói giáp hạt và mùa mưa bão, bao gồm cả số dân bị ảnh hưởng do Covid-19 này. Nhưng nội dung của văn bản chỉ đạo lần này chia ra thành 2 nhóm, nhóm đói giáp hạt cộng với nhóm ảnh hưởng dịch Covid-19 lần này. Sau này, có cách đề xuất, nếu chưa được hưởng Nghị quyết 42 của Chính phủ thì mình dùng nguồn hỗ trợ thiếu đói hàng năm để hỗ trợ mỗi người 15 kg gạo", ông Chiến cho biết./.