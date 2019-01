Người dân mong muốn gì trong năm mới 2019?

Điều mong mỏi đầu tiên của người dân trong năm 2019 là sức khỏe, mọi người đều ao ước luôn được sống khỏe mạnh, an vui.

Những người dân chia sẻ: “Sang năm mới tôi chỉ mong một năm tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy sức khỏe và mong muốn mọi người có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong mọi lĩnh vực.”

Người dân kỳ vọng đất nước có nhiều đổi thay về kinh tế.

“Mong muốn thứ nhất là phải có sức khỏe. Thứ hai là mọi việc đều phải hanh thông và may mắn. Hanh thông và may mắn thì sẽ có thành công và rồi sẽ hạnh phúc. Sang năm 2019 này tôi cũng hi vọng đất nước sẽ tiếp tục đổi mới, đi lên, tiếp tục lớn mạnh hơn nữa”

Kỳ vọng năm 2019, đất nước sẽ phát triển với nhiều thành tựu tốt hơn nữa so với năm 2018, Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chia sẻ: “Tôi mong muốn đất nước phát triển, mọi người dân sống hạnh phúc và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự tích cực của người dân đưa tới những kết quả thật là tốt, có nhiều điểm tích cực. Đồng thời hạn chế những vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật đặc biệt là chống tham nhũng”.

Còn đối với ông Nguyễn Viết Chức, nguyên phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, dù năm tới sẽ còn nhiều khó khăn nhưng với sức bật của năm 2018, ông tin tưởng rằng, năm 2019, đất nước ta sẽ có một năm phát triển tốt.

Ông Chức bày tỏ, mong muốn gia đình được bình yên, khỏe mạnh. Đất nước phát triển, phát triển bền vững. Trong đà tiến lên trong đà năm nay phát triển tốt như thế thì tôi rất tin và kỳ vọng là Đảng, Nhà nước và toàn dân ta sẽ có một năm phát triển tốt mặc dù năm 2019 cũng là một năm sẽ có rất nhiều khó khăn.

PC_Article_Middle

Sang năm 2019, bên cạnh những mong ước một năm đất nước được phát triển, đẩy lùi tham nhũng, thì theo Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chúng ta phải tận dụng những sự kiện lịch sử rất có ý nghĩa để đẩy mạnh giáo dục trong toàn đảng, toàn dân nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo nói: “Chúng ta biết năm 2019 này, Đảng ta đưa ra chủ đề để giáo dục toàn Đảng, toàn nhân dân. Chủ đề năm nay là học tập làm theo Bác về tinh thần phục vụ nhân dân, về thái độ, trách nhiệm với nhân dân, đề cao dân chủ. Với một chủ đề sâu sắc như thế, cán bộ, đảng viên và nhân dân chúng ta sẽ học tập, làm theo Bác sao cho thiết thực nhất. Lấy thước đo là phục vụ nhân dân, trách nhiệm với nhân dân và lợi ích của nhân dân làm chuẩn để mà làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh.”./. TP HCM cấm đường để phục vụ bắn pháo hoa mừng năm mới 2019 VOV.VN - Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng năm mới 2019 diễn ra trên đường Nguyễn Huệ và tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn.