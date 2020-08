Người dân Nậm Nhừ trắng tay sau lũ

Sau khi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng vào rạng sáng 17/8, người dân bản Nậm Nhừ 1 và chính quyền địa phương, các ngành chức năng của huyện Nậm Pồ đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai với ước tính thiệt hại ban đầu đã lên đến hơn 4 tỷ đồng. Hiện ngoài khắc phục hậu quả của trận lũ quét, nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân, chính quyền địa phương đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó với thiên tai do dự báo mưa lũ vẫn còn tiếp diễn kéo dài đến ngày 20/8.

Các lực lượng cùng người dân bắc cầu tre tạm qua suối lũ Nậm Nhừ để đi lại.

Thất thần nhìn phần mái ngói của ngôi nhà vẫn còn mắc lại phía mô đất sau trận lũ quét kinh hoàng đi qua, anh Đỗ Công Mạnh, người dân bản Nậm Nhừ 1, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên chưa hết bàng hoàng. Chỉ trong tích tắc toàn bộ tài sản tích lũy bao năm đã bị dòng nước lũ cuốn trôi, bỗng chốc cả gia đình anh lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, may mắn nhất là cả gia đình kịp thoát nạn an toàn. Sau lũ, anh và các thành viên trong gia đình cố gắng tìm một phần tài sản mắc kẹt lại trên dòng suối Nậm Nhừ với mong muốn vớt vát qua cảnh khốn khó. Anh Mạnh chia sẻ: "Sáng sớm mưa rất to, tôi đang ngủ thì lũ từ đầu nguồn đổ về tràn qua đường cuốn trôi mất 2 nhà thầy giáo và bên đối diện là nhà của tôi. Thực ra nó xảy ra rất bất ngờ nên người dân bất ngờ không kịp trở tay".

Sau cơ lũ dữ, nhiều gia đình ở Nậm Nhừ 1 trở nên trắng tay.

Là một trong các hộ gia đình giáo viên sống tại khu nhà công vụ của Trường Tiểu học Nậm Nhừ may mắn thoát nạn khi lũ quét tràn vào, thầy giáo Lường Văn Tươi vẫn chưa hết bàng hoàng khi phải đục mái tôn cùng đồng nghiệp đưa 4 cháu nhỏ ra ngoài thoát nạn. Thầy Tươi cho biết, từ khi nhận nhiệm vụ vào công tác giảng dạy tại địa bàn từ năm 2009 đến nay đây là lần đầu tiên phải chứng kiến một trận lũ lớn và gây nhiều hậu quả đến như vậy.

"Lúc đấy gia đình đang ngủ trong nhà công vụ của giáo viên nhà trường thì lũ chảy về ầm ầm không kịp ra. Phòng bên cạnh có 4 đứa con thì phải trèo lên cổng mới thoát được. Rất hoang mang, sợ tưởng không thoát khỏi được cơn nguy hiểm vừa rồi nhưng ai cũng thoát được. Trèo lên trên nóc thì bà con mới lấy thang cứu ra", thầy Tươi nói.

Ngay sau khi trận lũ quét xảy ra, chính quyền huyện Nậm Pồ đã khẩn trương ứng cử các lực lượng xuống giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Dongầm Nậm Nhừ bị cuốn trôi nên các lực lượng đã phải dùng tre để bắc tạm cầu qua suối để người dân đi lại, thu dọn tài sản. Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cũng đã huy động 15 chiến sĩ xuống bản Nậm Nhừ 1 để cùng chính quyền địa phương và người dân khắc phục thiệt hại. Tính đến cuối giờ chiều ngày 17/8, thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính đã lên đến hơn 4 tỷ đồng. Riêng Trường Tiểu học Nậm Nhừ đã bị trôi hoàn toàn 1 nhà ở bán trú học sinh với 6 phòng, ước thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.



Ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết: điều đáng lo ngại hiện nay là thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, mưa vẫn kéo dài. Dòng nước lũ đã rút bớt xong vẫn còn cháy siết khiến nguy cơ toàn bộ phần nhà công vụ giáo viên của Trường Tiểu học Nậm Nhừ đang có nguy cơ bị nước sối chân gây sụt mất hoàn toàn. Hiện chính quyền địa phương đang lên nhiều phương án để vừa khắc phục hậu quả của trận lũ quét, vừa đề phòng mưa lũ có thể tiếp tục gây thiệt hại thêm các công trình, nhà dân trên địa bàn. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là di chuyển nhân dân đến nơi an toàn. Các hộ dân bị mất nhà đã được bố trí chỗ ở tạm để xem xét cân đối các điều kiện hỗ trợ, sớm ổn định trong thời gian sớm nhất.

Hiện dòng nước lũ vẫn chảy siết gây nguy cơ sạt tiếp nhà công vụ của Trường Tiểu học Nậm Nhừ.



Chủ tịch huyện Nầm Pồ cho biết: "Xác định diễn biến thời tiết vẫn còn mưa, phức tạp nên chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cho các lực lượng chức năng của ủy ban xã bám nắm theo sát diễn biến tình hình cụ thể của thời tiết để có cái biện pháp ứng phó kịp thời. Chúng tôi cũng khuyến cáo cho người dân địa phương, đối với những chỗ có nguy cơ sạt lở, xảy ra lũ quét người dân phải thường xuyên ứng trực, nắm tình hình để kịp thời sơ tán người, tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao".

Theo Dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ có đợt mưa lớn diện rộng, có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 19 - 20/8. Hiện người dân trên địa bàn xã Nậm Nhừ nói riêng, huyện Nậm Pồ nói chung đang gồng mình khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời ứng phó với mưa lớn kéo dài./.