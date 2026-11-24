Mưu sinh đến khuya, kiếm tiền nuôi vợ bệnh tật

Khi phố đã lên đèn, trên vỉa hè đường Mễ Cốc, phường Phú Định (Quận 8 cũ), TP.HCM, ông Võ Ngọc Thành (70 tuổi) vẫn cặm cụi bọc từng túi hàng còn lại, tranh thủ chờ thêm vài vị khách cuối cùng trước khi trở về nhà.

Ở độ tuổi nhiều người đã nghỉ ngơi, ông Thành vẫn miệt mài mưu sinh đến 22 giờ đêm. Mỗi ngày, ông chạy xe gần 30 km từ nhà đến điểm bán. Có hôm kiếm được vài trăm nghìn đồng tiền lời, nhưng cũng có ngày rau ế, hư hỏng, ông phải chịu lỗ.

Ông Võ Ngọc Thành cặm cụi bọc từng túi rau còn lại.

Đằng sau sạp rau nhỏ là cả một ngày lao động, rau nhập về phải nhặt từng lá sâu, cắt bỏ cành hư, rửa sạch, bó lại gọn gàng mới có thể bán cho khách.

"Mưa gió, tôi vẫn bán bình thường vì miếng cơm manh áo. Có bữa bán đủ, có bữa không đủ. Hôm nay bán vậy là chưa đủ vốn. Mình phải tích lũy dần thôi, giờ bán ít thì mình ăn ít, bán nhiều thì mình ăn nhiều. Nghề này nhẹ nhàng thật nhưng mà có những công việc mình phải lặp đi lặp lại hoài chứ đâu phải nhập bó rau về chất lên bán luôn. Phải lặt lá lặt cành, bó rau lại đẹp thì người ta mới mua. Phải không có một cọng nào dơ, sạch sẽ thì người ta mới mua chứ", ông Võ Ngọc Thành bộc bạch.

Điều khiến ông Thành cố gắng bám trụ bên sạp rau đến khuya không chỉ là chuyện mưu sinh. Vợ chồng ông không có con, vợ ông 71 tuổi bệnh nặng, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào chồng.

Trước đây, hai vợ chồng từng cùng buôn bán, nương tựa vào nhau. Nhưng sau đợt dịch, vợ ông Thành bệnh, ông phải bán căn nhà nhỏ ở TP.HCM để chạy chữa và trang trải nợ nần.

Từ đó, ông bà phải thuê một căn phòng trọ nhỏ ở tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), giáp với TP.HCM. Hằng ngày, ông Thành dậy từ 5h chăm lo vệ sinh và ăn uống cho vợ, rồi mới tới chợ đầu mối Bình Điền mua rau chở đi bán.

"Vợ tôi bị tiểu đường, thần kinh tọa với bị tim nữa, coi như là chỉ nằm im một chỗ. Ăn uống phải nằm thôi chứ không ngồi được. Xong việc tôi chuẩn bị đi bán là khoảng 6h sáng, tới 22h đêm mới trở về nhà. Về nhà xong rồi, tôi mới lo thay tã, lo ăn uống cho bà", ông Thành kể lại.

Lúc rảnh ông Thành gọi điện nói chuyện với vợ.

Người xung quanh quý mến

Những ngày mưa gió, ông Thành vẫn ngồi bên sạp rau, lấy bạt che hàng, mặc áo mưa chờ khách. Thấy hoàn cảnh của ông, nhiều khách quen và cả tài xế xe ôm công nghệ đôi khi ghé mua rau, gửi tặng gạo, sữa hay một phần cơm.

Những người buôn bán xung quanh đều quý mến và cảm thông cho hoàn cảnh của ông Thành, luôn giúp đỡ ông khi có thể.

"Ông Thành hòa đồng và hiền lành. Thấy tội nghiệp lắm, trời mưa gió vẫn cứ ngồi đó bán. Tôi kêu ông ấy vào sân ngồi bán cho đỡ mưa, nhưng khi mưa ngớt thì ông lại ra. Tôi với ông ấy cũng giống như chú cháu vậy", ông Nguyễn Ánh Tín, 42 tuổi, một người làm việc gần sạp rau, chia sẻ.

Ở tuổi 70, ông Thành vẫn rong ruổi mỗi ngày với sạp rau nhỏ. Những bó rau bán được không chỉ là tiền cơm, tiền thuốc mà còn là cách ông giữ mái ấm của hai vợ chồng. Và sau một ngày dài mưu sinh, điều ông mong mỏi có lẽ giản dị nhất chính là có đủ sức khỏe để mỗi tối trở về nhà có thể đủ sức chăm sóc người bạn đời của mình.