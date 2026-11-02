Người đàn ông băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, bị ô tô tông tử vong

Tai nạn xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng Ninh Bình - Hà Nội (xã Hồng Vân, Hà Nội) sáng 2/11.

Thời điểm trên, ô tô con đang đi ở làn sát dải phân cách giữa (nơi có tốc độ tối đa cho phép 100km/h), thì một người đàn ông bất ngờ chạy băng qua đường cao tốc.

Người đàn ông chạy băng qua đường cao tốc bị tông tử vong - Ảnh: D.C.

Do một phần tầm nhìn bị một xe tải chạy ở làn bên cạnh che khuất, chiếc xe con không kịp xử lý, tông trực diện vào người đàn ông chạy qua đường. Vụ tai nạn làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 - Cục Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý sự việc.

Sau sự việc, cảnh sát giao thông sẽ làm việc với ban quản lý vận hành đường cao tốc, đề nghị siết chặt công tác tuần đường.

Đơn vị cũng sẽ có văn bản gửi các công ty, đơn vị vận hành cao tốc về công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông.