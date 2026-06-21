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Người đàn ông đột tử khi đang chơi pickleball ở Vũng Tàu

Chủ Nhật, 22:37, 21/06/2026
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Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông đột tử khi đang chơi pickleball ở Vũng Tàu.

Người đàn ông đột tử khi đang chơi pickleball ở Vũng Tàu. Ngày 21/6, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong sân pickleball trên địa bàn.

Clip Người đàn ông đột tử khi đang chơi pickleball ở Vũng Tàu

Theo hình ảnh được camera an ninh tại sân pickleball ghi lại, vào khoảng 16 giờ chiều 21/6, khi người này đang chơi cùng những người bạn trên sân thì bất ngờ khuỵu xuống, nằm ngửa và bất tỉnh trên sân, nghi bị đột quỵ. Những người đang chơi cùng đã nhanh chóng tiếp cận, thông báo cho đơn vị y tế gần nhất.

nguoi dan ong dot tu khi dang choi pickleball o vung tau hinh anh 1
CT: Người đàn ông bất tỉnh trên sân pickleball và tử vong sau đó. (Ảnh cắt từ clip)

Dù lực lượng y tế nhanh chóng có mặt tiến hành sơ cứu, hô hấp nhân tạo nhưng người này đã không qua khỏi. Vì vậy người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Bước đầu xác định, nạn nhân là ông H.H (sinh năm 1975, trú phường Vũng Tàu) đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ, để giải quyết vụ việc theo quy định.

Theo An Yên/Tiền Phong
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