Người đàn ông một tay đóng bàn ghế từ gốc tre

Năm 1982, ông Phan Văn Chánh làm thuê ở một xưởng ép mía, không may bị máy cắt mất cánh tay phải. Từ đó, ông chuyển qua nghề đan ghe, thúng, mủng bán mưu sinh. Năm 2012, ông Chánh tình cờ phát hiện ở quê mình là xã Đại Thạnh, nằm ven sông Thu Bồn, có nhiều gốc tre nằm lộ thiên do trước đó cây bị bão quật đổ. Ông Chánh đào gốc trên lên và đưa về ngâm dưới bùn ba tháng để chống mối mọt, rồi lên ý tưởng đóng bàn ghế phòng khách để bán. Do mất một cánh tay nên quá trình làm việc của ông Chánh rất vất vả, phải dùng đến đôi chân trợ giúp. Việc đóng bàn ghế từ gốc tre đòi hỏi nhiều công phu hơn so với đóng bằng gỗ bình thường. Ông Chánh dùng chân ghì một đoạn tre để đánh bóng. Theo ông Chánh, đóng bàn ghế bằng tre khó nhất là tìm nguyên liệu đầu vào và đặc biệt là các gốc tre phải có kích thước tự nhiên gần bằng nhau. "Có khi đào cả một bụi tre chỉ kiếm được vài gốc đưa về chế tác", ông nói. Mỗi bộ bàn ghế bằng tre cần khoảng một tháng để hoàn thiện, có giá từ 20 triệu đồng đến 35 triệu đồng.“Có nhiều người đến học nghề, nhưng được thời gian rồi bỏ. Bởi công việc này cần đam mê, cần cù và tỷ mẩn; không yêu tre thì khó thành công”, ông Chánh tâm sự. Ông Chánh kể, ban đầu thấy ông đưa gốc tre về làm bàn ghế, nhiều người bảo điên khùng. Tuy nhiên sau một tháng, sản phẩm đầu tiên hoàn thành ai đến cũng khen ngợi. Biết được tài năng chế tác của ông Chánh nên rất nhiều người đến đặt mua với số lượng lớn nhưng ông không đáp ứng đủ. d78c60c8dfcd49edb44ff45c7f89ee97/5a460b9c/2017_12_27/574dKFCrzEo/nguoidanongcutcanhtaydongbanghetredocla1514272292.mp4

