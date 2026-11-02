Người đàn ông ném chìa khóa vào mặt nữ chủ quán xin lỗi, hỗ trợ chi phí điều trị

Tối 1/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển ô tô đến quán ăn trên đường Ngô Đức Mai, giao với Quốc lộ 46, thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Người đàn ông dùng chìa khóa xe ô tô ném vào mặt nữ chủ quán. (Ảnh cắt từ video)

Theo nội dung clip, khi nữ chủ quán nhắc nhở việc đỗ xe ngược chiều, người đàn ông lớn tiếng chửi bới, sau đó ném một vật dụng về phía nữ chủ quán.

Liên quan đến sự việc, chiều 2/11, lãnh đạo Công an xã Hưng Nguyên cho biết, đơn vị đã mời người đàn ông liên quan là ông N.V.H. đến làm việc để xác minh, xử lý theo quy định.

Tại buổi làm việc, ông H. thừa nhận hành vi sai trái. Người này cho biết, ngay trong đêm xảy ra sự việc, ông đã trực tiếp đến gặp nữ chủ quán và gia đình để xin lỗi, đồng thời hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị vết thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h, ông N.V.H., quê ở huyện Hưng Nguyên cũ, điều khiển ô tô về địa phương và đỗ xe ngược chiều trước quán ăn. Khi nữ chủ quán đến nhắc nhở, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Trong lúc đứng đối diện nữ chủ quán, ông H. dùng chìa khóa ô tô ném vào mặt người phụ nữ, khiến nạn nhân bị rách da, chảy nhiều máu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.