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Người đàn ông tử vong do điện giật khi dựng rạp đám cưới ở Ninh Bình

Chủ Nhật, 09:27, 25/10/2026
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VOV.VN - Một người đàn ông ở xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình, tử vong do điện giật khi leo lên mái tôn kiểm tra hệ thống điện rạp cưới để lại vợ và 4 người con, trong đó có một cháu mắc hội chứng Down.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 19h45 ngày 24/10, anh Hoàng Anh T (SN 1982), trú tại thôn Giáp Ba, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình, cùng anh trai là Hoàng Văn M (SN 1977), cùng trú tại địa phương, đang dựng rạp đám cưới tại nhà ông Nguyễn Văn T (SN 1968), cùng thôn thì xảy ra vụ việc.

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Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vụ Bản cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trong quá trình kiểm tra hệ thống điện, anh T leo lên mái tôn để sửa điện không may bị điện giật, ngã xuống đất. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vụ Bản cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, anh T là lao động chính trong gia đình có 4 người con. Con trai cả của anh với người vợ đầu hiện đang đi xuất khẩu lao động. Ba người con với người vợ thứ hai đều còn nhỏ, trong đó cháu lớn 17 tuổi, cháu thứ hai 11 tuổi bị mắc mắc hội chứng Down và cháu nhỏ nhất mới 15 tháng tuổi.

nguoi dan ong tu vong do dien giat khi dung rap dam cuoi o ninh binh hinh anh 2
Vợ cùng các con của anh T đau buồn trước sự ra đi đột ngột của người thân

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương cũng kịp thời thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Hiện gia đình đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

Trần Hồng/VOV.VN
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