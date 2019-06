"Người dân phải được dùng thực phẩm sạch, an toàn như hàng xuất khẩu"

Sáng 27/6, chủ trì họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, đánh giá công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị thời gian tới các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm sao để tất cả người dân Việt Nam phải được tiêu thụ thực phẩm sạch, an toàn như hàng xuất khẩu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là các hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

6 tháng đầu năm 2019, 63 địa phương đã kiểm tra 347.000 cơ sở, phát hiện 56.000 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm; đã xử lý 9.000 cơ sở, phạt tiền 24 tỷ đồng. Ngoài việc thanh, kiểm tra theo kế hoạch, các bộ ngành tiến hành thanh tra đột xuất theo chuyên ngành đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.



Tại cuộc họp, các ý kiến cũng chỉ rõ việc xử lý chưa dứt điểm một số tồn tại như lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất nông sản, sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến thực phẩm; giết mổ không đảm bảo an toàn thực phẩm…

Tình hình buôn lậu qua biên giới diễn biến phức tạp. Đặc biệt đối với các thực phẩm sinh lời như thực phẩm chức năng rất dễ làm giả và buôn lậu. Thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; vi phạm về chất lượng, hết hạn sử dụng… chưa được kiểm soát chặt, đang có nguy cơ đưa vào tiêu thu tại các chợ truyền thống, vùng sâu, vùng xa.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, những bất cập mới, quy mô sản xuất hàng hóa, số lượng sản phẩm ngày một đa dạng và khổng lồ, càng nhiều dòng nhiều, sản phẩm thì nguy cơ rủi ro cao.

“Khó khăn gần đây là hội nhập kinh tế với tốc độ trao đổi hàng hóa, gấp 2 lần GDP. Đến giờ phải hướng tới mục tiêu là 100 triệu dân của ta phải được tiêu chuẩn hưởng thụ như tiêu chuẩn hàng xuất khẩu, không phân biệt”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị thời gian tới các bộ ngành, có giải pháp để tất cả người dân phải được tiêu thụ thực phẩm sạch, an toàn như xuất khẩu.

Đại diện Bộ Y tế chỉ rõ tình trạng làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức về lĩnh vực thực phẩm được các đối tượng thực hiện rất tinh vi, các cơ quan chức năng khó kiểm soát. Việc quản lý quảng cáo trên mạng xã hội (fackbook, Youtube…), bán hàng online quảng cáo, tư vấn đối với người tiêu dùng còn diễn biến phức tạp.

“Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông siết chặt cấp phép quản lý các trang web. Hiện nay, sau khi phát hiện các quảng cáo, trang miền quảng cáo sai sự thật, mời doanh nghiệp lên doanh nghiệp không thừa nhận đấy là trang web của họ. Bộ Thông tin Truyền thông rất tích cực nhưng cấp trang web đó lại ủy quyền Sở Thông tin - truyền thông các địa phương. Sở Thông tin sau khi truy suất đăng ký tên miền thì không có nữa. Bộ Công thương cũng tăng cường quản lý sản thương mại điện tử, xuất hiện tình trạng kinh doanh online. Nhiều sản phẩm chưa được đăng ký bản công bố đã đưa lên online để bán”, Cục trưởng Cục an toàn thực phẩm Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong đề nghị.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị thời gian tới Bộ Thông tin Truyền thông kiên quyết xử lý dứt điểm đối với trang web giả mạo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị tiếp tục truyền thông mạnh, chỉ rõ những hành vi vi phạm An toàn thực phẩm và xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, tập trung nâng cao chất lượng nông sản, thực phẩm xuất khẩu, đã đến lúc cần phải làm sao để tất cả người dân Việt Nam phải được tiêu thụ thực phẩm sạch, an toàn như hàng xuất khẩu.

Các bộ ngành tiếp tục tăng cường phối hợp, khẩn trương đưa nhanh hệ thống báo cáo trực tuyến thông tin An toàn thực phẩm để cập nhật, tổng hợp, chia sẻ dữ liệu nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời, tiếp tập trung thanh tra, kiểm tra, tiêu hủy các sản phẩm mất an toàn thực phẩm./.