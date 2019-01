Người dân tay xách nách mang trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Kết thúc kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài 4 ngày, chiều 1/1, hàng ngàn người lao động, sinh viên trở lại Thủ đô làm việc, học tập khiến nhiều tuyến ở cửa ngõ phía Bắc và phía Nam thủ đô ùn tắc kéo dài. Theo ghi nhận của PV, tại bến xe Giáp Bát lượng người từ các tỉnh đồ về đây ngày một đông, ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý từ quê mang lên phố. Khoảng 4h chiều tại bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, những chuyến xe từ các tỉnh bắt đầu đổ về. Lưu lượng khách tại bến tăng nhanh. Nhiều người mang vác đồ đạc lỉnh kỉnh. Sau khi xuống bến xe, mọi người lại vỗi vã đi ra phía trước bến xe để đợi xe buýt, xe ôm và người nhà đến đón. Khu vực trong bến xe khá đông khách. Nhiều hành khách tỏ ra mệt mỏi sau chuyến hành trình dài nên tranh thủ ngồi nghỉ ngơi. Một em bé vừa cùng bố mẹ bước xuống trên một chuyến xe dài từ Nho Quan (Ninh Bình) ra Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày.. Phía bên ngoài bến xe Giáp Bát, nhiều người đang đợi người nhà đến đón. Một người đàn ông chạy xe ôm ở cổng bến xe Giáp Bát ra tận cổng bến xe để chào mời khách. Phía trước cổng bến xe Giáp Bát, lực lượng grab bike với màu xanh chủ đạo đứng kín khu vực bến. Thậm chí đội ngũ này còn đứng tràn cả ra giữa đường để chèo kéo khách. Lực lượng chức năng khá vất vả làm nhiệm vụ tại khu vực cổng trước và cổng sau bến xe Giáp Bát. Cảnh ùn tắc phía trước bến xe Giáp Bát. Lực lượng chức năng điều tiết giao thông khu vực cổng vào trả khách bến xe Giáp Bát. Càng về tối, khu vực ngã ba Pháp Vân càng trở nên đông đúc, người dân đi lại khó khăn. Theo cán bộ chiến sĩ đội CSGT số 14 TP.Hà Nội, tại khu vực ngã 3 cửa ngõ phía Nam được tăng cường đầy đủ các lực lượng như CSGT, công an phường, Công an quận Hoàng Mai, đội thanh niên tình nguyện... Dòng xe hỗn loạn trên đường Giải Phóng. Ùn tắc tại nút giao ngã ba Pháp Vân lối ra đường Giải Phóng. Lực lượng CSGT Công an TP.Hà Nội vất vả điều tiết giao thông. Càng về chiều tối, nhiều tuyến đường càng đông xe hơn, ùn tắc kéo dài...

