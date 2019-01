Người dân Thủ đô Hà Nội vui mừng chào đón năm mới 2019

Người dân thủ đô Hà Nội trong đêm 31/12 tràn ngập niềm vui trong bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng tại các điểm biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và lễ hội đếm ngược đón chào năm mới 2019.

Người dân tập trung ở khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ chờ đón màn đếm ngược chào đón năm mới.



Bạn Trần Văn Khôi (ở Thái Bình) cho biết, đây là lần đầu tiên bạn đón năm mới ở Hồ Gươm – nơi có không khí rất sôi động và được trang hoàng rực rỡ.

Còn bạn Phan Tuấn (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), trong không khí đón chào năm mới cầu mong gia đình, người thân được mạnh khỏe, công việc ổn định.

Không khí chào đón năm mới ở khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ.



“Mong rằng, sang năm mới mọi người có nhiều sức khỏe, công việc hanh thông, con cái học hành thành đạt. Trong năm mới kinh tế nước nhà có bước đột phá để cho mọi người, nhất là đối với người lao động có những thay đổi đáng kể để bớt vất vả hơn” – chị Yến bày tỏ.

Góp phần vào niềm vui chung của người dân Thủ đô không thể không kể đến nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ phâna luồng đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trước, trong và sau thời điểm đón chào năm mới./.

