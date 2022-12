Người dân TP.HCM bức xúc với nhiều lô cốt “án binh bất động” trên đường

Theo Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM, tính đến tháng 11, có 79 vị trí đang rào chắn trên 51 tuyến đường. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu một số dự án không vi phạm đến việc bố trí rào chắn không đúng quy định, thi công cẩu thả….Trong đó có đường Võ Văn Ngân và đường Lương Định Của (TP. Thủ Đức). Riêng tuyến đường Võ Văn Ngân, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã lập biên bản làm việc, nhắc nhở 15 lần đối với công trình này do thi công bê bối.

Ở một số vị trí trên đường Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân những lô cốt đã án ngữ suốt 14 tháng qua.

Dựng lô cốt rồi để đó

Đường Võ Văn Ngân, đường Kha Vạn Cân - là hai con đường kinh doanh sầm uất nhất TP. Thủ Đức và là tuyến đường huyết mạch nối đường Phạm Văn Đồng với Xa lộ Hà Nội. Thế nhưng 2 năm qua, các tuyến đường này bị bủa vây bởi những lô cốt thi công dự án xây dựng hệ thống thoát nước. Dự án chậm tiến độ, thi công ì ạch, không chỉ khiến các phương tiện chật vật lưu thông qua đây, mà việc buôn bán của nhiều người dân cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Cụ thể, một lô cốt ngay cạnh nhà lồng chợ Thủ Đức trên đường Kha Vạn Cân được dựng lên để thi công một đoạn đường dài khoảng 50m, nhưng 14 tháng rồi chưa xong. Lô cốt này che khuất toàn bộ mặt tiền ngôi nhà kinh doanh của ông Trần Kiết và nhiều hộ khác.

Ông Kiết bức xúc nói: “Cái lô cốt này nó án ngữ ở đây 14 tháng nay rồi. Nó làm hạn chế sinh hoạt gia đình tôi, hằng ngày đưa con cái đi học cũng khó khăn, buôn bán làm ăn thì cũng không được. Tôi cũng nhiều lần kiến nghị đến UBND phường mà phường thì nói để hỏi chủ đầu tư dự án. Từ tháng 10 năm ngoái tới nay rồi, thi công vài ba bữa nhưng nghỉ thì 2- 3 tuần. Giờ kinh tế khó khăn, buôn bán không được”.

Ở một số vị trí trên các tuyến đường này, cũng có những lô cốt đã được tháo dỡ thì đơn vị thi công không trả lại hiện trạng ban đầu. Mặt đường chỉ được lấp lại, chắp vá theo kiểu “cho có”, thậm chí lấp cả đường thoát nước. Ông Dương, một tiểu thương ở chợ Thủ Đức nói: “Tình hình buôn bán đã khó khăn rồi, hàng hóa ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã ế sẵn rồi, còn gặp mấy cái vụ này nữa. Mưa thì đường này ngập còn hơn lúc trước nữa, nước đọng lại không có đường thoát luôn. Nắng thì bụi, bụi do mấy lớp nhựa đường bị bể nè. Cứ vài ba bữa là mặt đường xuất hiện ổ gà, vài bữa là nhựa đường bị bể phải vá lại. Trời ơi, bụi kinh khủng luôn, có một tuyến đường chút xíu thôi mà làm từ năm ngoái tới năm nay là chưa xong”.

Cách đó khoảng 1km, dự án sửa chữa đường số 10 (phường Linh Đông, TP. Thủ Đức) cũng đang được thi công. Tại khu vực này, vật liệu xây dựng được bố trí ngổn ngang, không có người điều tiết giao thông. Một số miệng cống mở toang không có nắp đậy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.

Nhiều tiểu thương ở chợ Thủ Đức bức xúc khi đơn vị thi công không hoàn trả phần đường theo nguyên trạng ban đầu.

Gần cuối tháng Chạp sẽ tháo dỡ lô cốt

Trước hàng loạt những ảnh hưởng từ công trình đến người dân, ông Trần Nhân, Giám đốc điều hành Dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân cho biết, năm 2021 dự án có vài tháng phải tạm ngưng thi công do thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Đến tháng 11/2021, dự án mới tiếp tục, quá trình thi công cũng gặp một số khó khăn và dự kiến có thể đến cuối năm 2023 mới xong:

“Đoạn đường này có địa hình dốc rất lớn, khi mà xảy ra trời mưa thì nước chảy rất xiết buộc phải ngừng thi công để mà xử lý những sự cố do mưa gây ra. Ví dụ như là xói mòn vật liệu, rồi hố đào bị sạt lở. Mặt khác các công trình ngầm như cáp điện, cáp viễn thông, ống nước cũng làm ảnh hưởng đến chậm tiến độ dự án, do phải chờ hướng xử lý. Đặc biệt là khu vực cuối tuyến vẫn chưa thi công cửa xả cho hệ thống thoát nước được do vướng một hộ chưa bồi thường giải phóng, bàn giao mặt bằng”, ông Nhân nói.

Ông Trần Nhân, Giám đốc điều hành Dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân cho biết, có thể đến cuối năm 2023 dự án mới xong.

Tại khu vực dự án sửa chữa đường số 10 (phường Linh Đông, TP. Thủ Đức), vật liệu xây dựng được bố trí ngổn ngang.

Trước mắt, đơn vị này sẽ thi công gọn và khẩn trương tái lập mặt bằng, tháo dỡ lô cốt trước 20 tháng Chạp để người dân đón Tết.

Nhiều người dân TP.HCM cho biết rất ủng hộ các dự án và sẵn sàng chịu thiệt trong một thời gian vì mục tiêu chỉnh trang đô thị của Thành phố. Tuy nhiên, việc nhiều công trình rào chắn xong thì thi công ì ạch kéo dài, chậm tiến độ... khiến người dân rất mệt mỏi./.