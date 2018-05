Người dân ùn ùn đổ về TPHCM sau lễ, phà Cát Lái quá tải

Trong khi tại các cửa ngõ khác ở phía Bắc và phía Tây như Xa lộ Hà Nội đoạn qua quận Thủ Đức, Quốc lộ 1A qua huyện Bình Chánh khá thông thoáng thì tại cửa ngõ phía Đông - Bến phà Cát Lái từ tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về TPHCM xảy ra tình trạng dồn ứ. Ngay 15h chiều nay đã xảy ra tình trạng ùn ứ, đến 18h thì kẹt xe kéo dài hơn 2km cả hai bên đầu cầu Cát Lái. Trong hai ngày vừa qua, lưu lượng phương tiện qua Phà Cát Lái liên tục tăng đột biến lên đến hơn 90.000 lượt người, phương tiện/ngày, gấp đôi so với ngày thường. Do là ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ, khả năng tối nay lưu lượng sẽ tiếp tục tăng mạnh và vượt mốc hơn 92.000 lượt người, phương tiện qua phà. Chủ động ứng phó với diễn biến này, Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị quản lý Phà Cát Lái, đã huy động 7 phà loại lớn, trong đó có 2 phà loại 200 tấn và 5 phà loại 100 tấn. Đồng thời tăng cường thêm 50% nhân sự thay đổi ca kíp liên tục để điều tiết lưu lượng phương tiện giao thông. Trái ngược với hình ảnh ùn ứ ở bến phà Cát Lái, tuyến Quốc lộ 51 khá thông thoáng, các phương tiện lưu thông thuận lợi. Theo ghi nhận, toàn tuyến Quốc lộ 51 từ TP. Vũng Tàu về huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và đường dẫn lên cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây hướng về TP. Hồ Chí Minh không có tình trạng ùn tắc. Đại diện trạm thu phí Quốc lộ 51 lý giải, năm nay không xảy ra tình trạng ùn ứ trên chiều Vũng Tàu về TP. Hồ Chí Minh do kỳ nghỉ dài ngày, người dân đã chủ động sắp xếp lịch trình, về trước một ngày thay vì ngày cuối cùng mới về như những kỳ nghỉ lễ khác. Thực tế là ngày hôm qua 30/4 đã xảy ra tình trạng ùn ứ ở một số thời điểm, trạm đã chủ động đóng - xả trạm, điều tiết khi xảy ra ùn xe. Xe đông tại một số điểm như ngã 3 Nhơn Trạch (Đồng Nai) nhưng nhanh chóng thông thoáng trở lại./.

