Người dân Vĩnh Long phấn khởi đón điểm đua ghe Ngo mới trên sông Láng Thé

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc.

Điểm nhấn đáng chú ý là giải đua ghe Ngo lần đầu tiên được tổ chức trên sông Láng Thé, xã Bình Phú, thay cho địa điểm trên sông Long Bình thuộc khu vực phường Long Đức và phường Hòa Thuận trước đây. Giải đấu diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11, với các nội dung cự ly 1.200m, 1.000m nam và 1.000m nam - nữ phối hợp.

Một số đội ghe tranh thủ tập luyện để thích nghi với đường đua mới

Để phục vụ giải đấu, khu vực đua ghe Ngo đang được khẩn trương hoàn thiện các hạng mục. Trong đó, khán đài có mái che với sức chứa hơn 4.000 chỗ ngồi. Phía dưới bố trí các phòng chức năng phục vụ môn thể thao dưới nước. Ngoài ra, công trình còn có sân khấu, hệ thống hàng rào và bãi đỗ xe rộng 3.300 mét vuông. Các hạng mục này nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu cho vận động viên, đồng thời tạo không gian thuận lợi để người dân và du khách theo dõi, cổ vũ các đội ghe.

Là thành viên đội ghe Ngo xã Bình Phú, chị Nguyễn Thị Kim Quyên phấn khởi trước địa điểm thi đấu mới: “Khán đài mới rất đẹp, sức chứa cũng rất đông nên người dân có thể thoải mái ngồi xem, hai bên để di chuyển cũng rất rộng rãi. Giải đua năm nay đội tôi rất quyết tâm và luôn tập hợp đầy đủ để tập luyện, sẵn sàng cho ngày thi đấu”.