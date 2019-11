Người dân vùng 3 Chiềng Sơ, Sông Mã: Cần lắm một cây cầu

Chiềng Sơ là xã vùng 3 của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Xã có 26 bản thì đã có 17 bản vùng ven sông Mã. Tuy nhiên, nhiều năm nay khu vực này vẫn chưa có cầu qua sông, bà con ở đây phải tự làm những chiếc cầu phao chỉ đi lại tạm thời trong mùa khô, mùa mưa lũ bà con buộc phải đi đường vòng tới 15-20 km hoặc qua sông bằng bè vô cùng nguy hiểm. Hơn lúc nào, việc có một chiếc cầu qua sông luôn là niềm mong ước, khao khát của bà con nơi đây.

Cầu phao do người dân tự làm chỉ đi qua được mùa khô.

Do chưa có cầu qua sông, nên hiện tại, việc đi lại của bà con 2 bên bờ sông ở xã Chiềng Sơ chủ yếu qua 2 chiếc cầu phao do người dân góp vật liệu, công sức tự làm.

Các cầu phao này được giằng bởi các dây cáp nối những thùng phuy cũ từ bờ sông bên này sang bờ bên kia, mặt cầu, thân cầu được lằm bằng tre. Khi mùa mưa lũ đến thì cầu lại trôi đi theo dòng nước và hết mùa mưa lũ bà con tiếp tục làm lại, cứ như thế từ đời này qua đời khác.

Mùa khô thì đi tạm như vậy, nhưng vào mùa mưa thực sự là gian nan với bà con. Hầu hết họ đánh liều qua sông bằng những chiếc bè vô cùng nguy hiểm bởi nước lũ có thể cuốn bè đi bất cứ lúc nào.

Bà con sống chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, đất sản xuất ở ven 2 bờ sông. Đến vụ thu hoạch, việc vận chuyển nông sản qua cầu phao là rất khó khăn, phải vận chuyển đường vòng. Mùa mưa lũ, có những trường hợp ốm đau muốn đến trạm xá thăm khám cũng không qua sông được.

Có bản sinh sống bên này, nhưng nghĩa trang thì ở bên kia sông, khi chôn cất người chết đều phải di chuyển qua sông, rất nguy hiểm nhưng bà con không còn cách nào khác.

Khổ nhất là với các em học sinh. Nhiều em đến mùa mưa lũ, gia đình phải gửi các em sang bản bên kia sông ở nhờ để học đến hết tuần. Có gia đình không muốn các em vượt sông bằng bè thì phải cho con em mình đi đường vòng hơn chục cây số mới tới trường. Việc này ảnh hưởng không ít tới chất lượng học tập cuả các em.



Bà Lò Thị Điện, người dân bản Nà Sẳng cho biết: “Các cháu đi học về ngày nào vui ngày đấy. Hôm nào về muộn thì bố mẹ ra ở bờ sông ngồi ngóng chờ con... Mong Đảng, Nhà nước xây cho bà con chúng tôi một cái cầu bắc qua sông này".

Tại các bản có cầu phao, bà con hiện đang tổ chức thu phí với người địa phương khác qua sông với mức 10.000 đồng/xe máy, 5.000đ/người. Theo người dân ở đây, nguồn thu phục vụ chi phí cho việc sửa chữa cầu. Khi lũ đến thì bà con hô hoán cả bản đi kéo cầu về. Việc làm này rất nguy hiểm vì lũ to có nguy cơ cuốn trôi cả cầu lẫn người.

Bà Lèo Thị Hoà, ở bản Lứa Khoa xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã cho biết thêm: “Các hộ chúng tôi thay phiên nhau, mỗi nhà một ngày thu phí xe máy qua cái cầu này. Khi lũ to thì gọi cả bản về kéo lấy cầu. Nếu lũ to quá không kéo được thì mặc cho cầu trôi thôi, rồi cả bản lại góp nhau làm cầu mới, đi lại khó khăn lắm, khổ lắm, đi làm ruộng, làm nương cũng không đi được. Qua sông bằng thuyền, 1 năm có người bị lật thuyền trôi sông, may mà cứu được. Làm bè thì có người không biết chèo thì làm lật bè, mình cũng bị rơi xuống nước, chẳng biết làm thế nào. Các cháu đi học bố mẹ phải đưa, phải đón, không đưa đón được đành phải cho các cháu nghỉ học”.

Ông Tòng Văn Công, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Chiêng Sơ cho biết, xã cũng đã có tờ trình kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đưa nội dung xây cầu cho dân vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2021. Tuy nhiên đến nay chưa nhận được thông tin phản hồi.

“Bà con đi làm sản xuất đi làm bằng thuyền, bằng đò, mùa khô đi làm bằng cầu phao bà con tự làm để phục cho nhu cầu. Để tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế trong xã Chiềng Sơ kiến nghị với các cấp, cơ quan nhà nước, tỉnh và cấp trên mong muốn sớm được đầu tư xây dựng cây cầu tại điểm trung tâm xã, đáp ứng nhu cầu, hạn chế được nguy cơ tai nạn rủi ro khi bà con qua sông khi mùa mưa lũ, đặc biệt là các cháu học sinh bên kia sang đây học, chất lượng học không cao. Bệnh nhân ốm đau đi không đi đường tắt được phải đi đường vòng không kịp trời chữa trị", ông Công nói.

Mong muốn sớm được đầu tư xây dựng cầu qua sông của bà con nhân dân xã Chiềng Sơ, huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La là chính đáng. Bởi có cây cầu mới đảm bảo an toàn cho bà con qua sông mùa mưa lũ, cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội xã vùng 3 còn nhiều khó khăn./.