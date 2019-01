Người dân vượt đường đặc quánh bùn chuẩn bị Tết

Đường vào xã An Phú. Người dân vừa đi vừa sợ ngã. Ô tô cũng rất vất vả để vượt qua đoạn đường bùn đặc quánh này. Nhìn đoạn đường này ít ai dám đi qua. Người dân cho biết do nhiều xe cỡ lớn đi vào nên đường hỏng. Tuyến đường từ trung tâm huyện Lục Yên đi các xã Yên Thắng, Mai Sơn, Lâm Thượng, Tân Phượng dài hơn 30km. Đoạn từ xã Mai Sơn vào xã Lâm Thượng, Tân Phượng những ngày mưa trở nên nhem nhuốc. Nếu không có việc quan trọng người dân thường không ra đường. Bởi đi xe hay đi bộ thì vượt qua những con đường này cũng đều lầy lội và bẩn. Để về chợ huyện mua sắm Tết, người dân đi xe máy phải lần dò từng tí. Các em học sinh đến trường rất khổ vì bẩn hết quần áo, đôi khi còn bị ngã. Theo người dân địa phương, những con đường rơi vào tình trạng như thế này là do các xe cỡ lớn chở đá đi qua gây hư hỏng. Người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết./.

Đường vào xã An Phú. Người dân vừa đi vừa sợ ngã. Ô tô cũng rất vất vả để vượt qua đoạn đường bùn đặc quánh này. Nhìn đoạn đường này ít ai dám đi qua. Người dân cho biết do nhiều xe cỡ lớn đi vào nên đường hỏng. Tuyến đường từ trung tâm huyện Lục Yên đi các xã Yên Thắng, Mai Sơn, Lâm Thượng, Tân Phượng dài hơn 30km. Đoạn từ xã Mai Sơn vào xã Lâm Thượng, Tân Phượng những ngày mưa trở nên nhem nhuốc. Nếu không có việc quan trọng người dân thường không ra đường. Bởi đi xe hay đi bộ thì vượt qua những con đường này cũng đều lầy lội và bẩn. Để về chợ huyện mua sắm Tết, người dân đi xe máy phải lần dò từng tí. Các em học sinh đến trường rất khổ vì bẩn hết quần áo, đôi khi còn bị ngã. Theo người dân địa phương, những con đường rơi vào tình trạng như thế này là do các xe cỡ lớn chở đá đi qua gây hư hỏng. Người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết./.