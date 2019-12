Người dân xếp hàng từ 4 giờ sáng để mua vé xe Tết

Từ ngày 24/12, Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng bắt đầu bán vé Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Phần lớn khách đến mua vé đi tuyến Đà Nẵng- Nghệ An; Đà Nẵng- Thái Bình… Đặc biệt, tại hãng xe Hiếu Hòa xuất phát từ thành phố Đà Nẵng đi các tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thái Bình, Cửa Lò (Nghệ An) và một số huyện phía Tây tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh như Hương Sơn, Hương Khê, Tân Kỳ… khách rất đông và phải xếp hàng từ rất sớm.

Cảnh xếp hàng mua vé rạng sáng qua tại bến xe trung tâm.

Từ 4h sáng ngày 24/12, nhà xe này bắt đầu bán vé Tết. Tại Bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, khách xếp hàng từ tờ mờ sáng nhưng do quá đông nên nhiều người không mua được vé. Bạn Đỗ Văn Trọng, sinh viên Đại học Bách Khoa Đà Nẵng cho biết, phải xếp hàng từ sáng sớm hôm qua mà đến trưa nay mới mua được vé về Hà Tĩnh.

“Năm ngoái em chỉ cần đến là mua được vé nhưng năm nay phải xếp hàng lấy số để mua vé”- bạn Đỗ Văn Trọng nói.

Do tâm lý nên khách dồn vào ngày mở bán.

Tuy nhiên, tại bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng, việc xếp hàng chờ mua vé chỉ diễn ra tại nhà xe Hiếu Hòa và một vài nhà xe khác. Anh Nguyễn Trọng Tài cho biết, sáng 24/12, anh đến bến xe để mua vé về Hà Tĩnh. Năm nào anh cũng đi nhà xe Hiếu Hòa. Thế nhưng, năm nay thấy tình trạng xếp hàng chen lấn nên anh chuyển qua mua hãng xe Diên Hồng rất thuận lợi.

Đây là những khách xếp hàng từ tờ mờ sáng đợi đến gần trưa mới mua được vé.

“Bình thường em hay đi xe Hiếu Hòa nhưng ngày tết không bao giờ em mua được bởi vì không xếp hàng được để mua. Còn những xe như Diên Hồng rất dễ để mua. Muốn mua vẫn còn vé và còn được chọn vé, không phải xếp hàng, rất mệt, mất thời gian”, anh Nguyễn Trọng Tài chia sẻ.

Theo Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng, đến thời điểm này, các nhà xe bắt đầu bán vé xe Tết. Các hãng xe đăng ký tăng giá với mức tăng thấp nhất là 30 % và cao nhất là 60% vào những ngày cận Tết. Tại bến xe trung tâm, ngày thường có khoảng 700 đến 800 đầu xe đăng ký hoạt động vận tải, nhưng Tết năm nay, số lượng xe đăng ký phục vụ Tết tăng gấp đôi.

Tuy vậy vẫn có nhiều nhà xe vắng tanh không còn tình trạng xếp hàng mua vé.

Ông Phạm Lợi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra giám sát chặt chẽ.

“Khi xe xuất bến có 1 tổ của công ty bố trí, các lực lượng lên kiểm tra hành khách đủ số ghế số vé thì cho xuất bến. Bên ngoài, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra chặt chẽ. Bến xe phối hợp với Thanh tra giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự quán triệt về vấn đề đó, đảm bảo việc không nhồi nhét khách”- ông Phạm Lợi cho biết./.