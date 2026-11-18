Năm 2008, cô Hoàng Thị Quý nhận nhiệm vụ tại Trường Mầm non An Thắng, xã An Thắng, tỉnh Bắc Kạn (nay là xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên). Hơn 10 gắn bó với các điểm trường vùng cao, cô luôn tận tụy chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ nhỏ. Từ năm học 2020-2021, cô được giao trọng trách Hiệu trưởng Trường Mầm non Giáo Hiệu. Trong quá trình làm việc tại đây, tận mắt chứng kiến điều kiện học tập của các em còn nhiều thiếu thốn, cô đã cùng tập thể nhà trường tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa để cải thiện cơ sở vật chất.

“Trong suốt quá trình công tác, điều khiến tôi trăn trở nhất đó là làm sao để trẻ em ở vùng cao, đặc biệt là những điểm trường xa trung tâm, được học tập, được vui chơi và được chăm sóc trong điều kiện tốt hơn mỗi ngày. Tôi đã từng chứng kiến những điểm trường còn rất nhiều khó khăn như phòng học xuống cấp, sân chơi thì lầy lội và thiếu đồ dùng thiết bị phục vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Khi công tác tại trường Mầm non Giáo Hiệu, tôi đã cùng với tập thể nhà trường tích cực tham mưu vận động các nguồn lực xã hội hóa để đổ sân bê tông, xây dựng hàng rào tại các điểm trường lẻ và cải tạo sân trường chính và từng bước thay đổi diện mạo của nhà trường”, cô Quý nói.

Phụ huynh chung tay cùng giáo viên đổ bê tông sân trường, góp sức cải thiện cơ sở vật chất, tạo không gian vui chơi an toàn, sạch đẹp cho trẻ

Nhờ những nỗ lực đó, năm học 2019-2020, Trường Mầm non Giáo Hiệu hoàn thiện cơ sở vật chất, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Năm học 2024-2025, cô Quý chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Bộc Bố. Đến năm học 2025-2026, sau khi 4 trường Bộc Bố, Giáo Hiệu, Nhạn Môn và Bằng Thành sáp nhập thành Trường Mầm non Bằng Thành, quy mô nhà trường gồm 1 điểm trường chính, 3 phân hiệu, 21 điểm lẻ với 800 học sinh. Trách nhiệm quản lý ngày càng lớn, nhưng cô vẫn kiên trì huy động nguồn lực, phối hợp với phụ huynh cải thiện điều kiện học tập cho trẻ.

Nhà trường chú trọng xây dựng các sân chơi trải nghiệm, giúp trẻ phát triển kỹ năng, khám phá thế giới xung quanh và thêm yêu thích mỗi ngày đến lớp

Đến nay, cô đã vận động xây dựng sân bê tông tại 12 điểm trường, lò đốt rác tại 8 điểm trường và hàng rào bao quanh lớp học tại 14 điểm trường. Những công trình thiết thực góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, bảo đảm an toàn cho trẻ.

Anh Hoàng Văn Thành, phụ huynh học sinh Phân hiệu Giáo Hiệu chia sẻ: “Trước đây sân trường ở trường chính hay điểm trường Khâu Slôm được bê tông từ lâu nên nhiều chỗ bị xuống cấp, hư hỏng. Điểm Hồng Mú còn là nền sân đất và những ngày mưa về đưa đón các con đến trường thì gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng sau này có cô Quý hiệu trưởng quan tâm huy động nguồn lực sửa sang lại cơ sở vật chất, sân trường được bê tông sạch sẽ, khang trang hơn và đảm bảo hơn. Tôi và các phụ huynh ở đây cảm thấy rất vui khi các con có một sân chơi và một môi trường học tập an toàn, thuận lợi hơn”.

Cô trò hào hứng tham gia các hoạt động tại hội xuân, trải nghiệm không khí lễ hội và tìm hiểu những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc

Không chỉ quan tâm đến cơ sở vật chất, cô Quý còn dành nhiều tình cảm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, hưởng ứng mô hình “Hũ gạo tình thương - Tiếp sức đến trường”, cô cùng cán bộ, giáo viên vận động được 564 kg gạo hỗ trợ học sinh nghèo, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện và chăm lo gia đình chính sách tại địa phương.

Điểm trường được đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập khang trang, an toàn và thân thiện cho trẻ

Cô Trịnh Thị Hướng, giáo viên Trường Mầm non Bằng Thành cho biết, trong công tác chuyên môn, cô Quý luôn khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trường học xanh, an toàn, thân thiện, hạnh phúc; ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp giáo dục STEAM.

“Điều mà tôi cảm nhận rõ nhất ở cô Quý chính là sự quan tâm, tin tưởng và tạo điều kiện để mỗi giáo viên chúng tôi được phát huy năng lực và sở trường của chính mình. Cô luôn lắng nghe những ý tưởng sáng kiến của giáo viên, khuyến khích chúng tôi mạnh dạn thử nghiệm những cách làm mới, ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế đồ dùng, đồ chơi tự tạo và xây dựng được các hoạt động trải nghiệm phong phú, hấp dẫn cho trẻ. Chính sự tận tâm, đổi mới và cách lãnh đạo gần gũi nhân văn của cô đã góp phần xây dựng cho tập thể nhà trường ngày càng vững mạnh”.

Trẻ được làm quen, trải nghiệm chế biến các món ăn truyền thống, qua đó khám phá nét đẹp văn hóa ẩm thực của dân tộc mình

Đáng chú ý, năm học 2022-2023, cô xây dựng sáng kiến “Khai thác, sử dụng yếu tố địa phương trong xây dựng môi trường giáo dục và tổ chức một số hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non”. Sáng kiến được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh theo Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 21/9/2023. Từ những nét văn hóa, cảnh quan và vật liệu gần gũi trong đời sống địa phương, giáo viên có thể tổ chức các hoạt động trải nghiệm sinh động, giúp trẻ dễ tiếp nhận kiến thức, đồng thời tiết kiệm chi phí và tăng sự gắn kết với phụ huynh.

Cô Quý cũng thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn. Nhà trường thực hiện ký số toàn bộ văn bản điều hành, 100% hồ sơ chuyên môn, tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, giảm 60% lượng giấy tờ in ấn. Cô còn tổ chức bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo, giúp 100% giáo viên làm chủ và ứng dụng các công cụ như ChatGPT, Gemini, Canva AI, Gamma vào hoạt động soạn giảng.

Trẻ được làm quen, trải nghiệm chế biến các món ăn truyền thống, qua đó khám phá nét đẹp văn hóa ẩm thực của dân tộc mình

Những nỗ lực của cô và tập thể nhà trường được ghi nhận bằng nhiều thành tích. Trường Mầm non Giáo Hiệu từng được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua năm học 2022-2023; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua các năm học 2023-2024, 2025-2026 và Bằng khen các năm học 2020-2021, 2021-2022, 2024-2025. Cá nhân cô Quý có 5 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 3 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2026, cô Hoàng Thị Quý vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh là “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2026.

Cô Hoàng Thị Quý cùng cán bộ, giáo viên vận động 564 kg gạo hỗ trợ học sinh nghèo và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo tại địa phương

Bà Hà Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Thành, đánh giá: “Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Bằng Thành đánh giá cao cô Hoàng Thị Quý có tinh thần trách nhiệm, tận tâm, chủ động và sáng tạo và có nhiều đóng góp đổi mới trong việc quản lý và giảng dạy rất là thiết thực. Cô Quý được vinh danh là nhà giáo tiêu biểu toàn quốc, là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân cô cũng như niềm vinh dự và tự hào của địa phương. Trong thời gian tới, chính quyền xã Bằng Thành sẽ tiếp tục đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để cô Hoàng Thị Quý cùng tập thể nhà trường phát huy tốt vai trò đưa sự nghiệp giáo dục mầm non của xã nhà ngày càng phát triển”.

Với những thành tích nổi bật trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua

Hành trình gieo chữ nơi bản cao vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Nhưng bằng tình yêu nghề, sự tận tâm và tinh thần dám nghĩ, dám làm, cô Hoàng Thị Quý đang lặng lẽ ươm những mầm xanh, góp phần thắp sáng ước mơ đến trường cho trẻ em vùng cao Bằng Thành, Thái Nguyên.