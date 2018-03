Người Hàn Quốc xin lỗi thân nhân nạn nhân vụ thảm sát ở Quảng Nam

Hôm nay (11/3), tại Xóm Tây, khối phố Hà My, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Đoàn công tác của các tổ chức xã hội, Quỹ Vì hòa bình Hàn Quốc- Việt Nam gồm hơn 40 người đến Đền Tưởng niệm vụ thảm sát Hà My làm lễ dâng hương, tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát 135 người dân vô tội bị lính Hàn thảm sát cách đây 50 năm.

Những người Hàn Quốc đến đây thành tâm thắp nén hương cho những người đã khuất, xin lỗi người dân Việt Nam về những gì mà lính Hàn Quốc gây ra.

Nhiều người Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi dân Việt Nam

Từ sáng sớm, đoàn người thuộc các tổ chức xã hội, Quỹ Vì hòa bình Hàn Quốc- Việt Nam lặng lẽ đến ngôi Đền Tưởng niệm vụ thảm sát Hà My. Những vòng hoa mang dòng chữ “Thành thật xin lỗi Việt Nam” được xếp ngay ngắn trước Đền. Các bô lão trong làng với trang phục khăn đóng, áo dài chuẩn bị lễ cúng.

Ông Nguyễn Toại ở khối phố Hà My, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn cho biết, vụ thảm sát do lính Hàn Quốc gây ra cách đây 50 năm làm 5 người thân trong gia đình ông thiệt mạng, 2 người bị thương. Ông Toại nhớ như in lúc đó khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng Giêng năm Mậu Thân 1968, từng tốp lính đánh thuê Hàn Quốc tới từng nhà, gặp ai giết nấy, sau đó đem chôn chung tại một khu đất trong làng.

Ông Nguyễn Toại lúc đó nằm im trong hầm không dám rục rịch. Đến cuối ngày mới bò lên khỏi miệng hầm để tìm người thân.

"Số bị thương thì mình gom lại chuyển đi nơi khác, số người chết thì tối hôm đó chôn. Trong xóm tui lúc đó còn lại số anh em cán bộ du kích như tui khoảng 7 người lo chuyển thương. Tối ngày hôm sau tui quay trở lại làng thì lính Hàn Quốc cày ủi mất tích luôn. Dân mình nghe theo Đảng, Nhà nước khép lại quá khứ, hướng tới tương lai chứ không thù oán".- ông Toại nói.

Trong số những người Hàn Quốc tham dự Lễ tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ở Hà My, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam sáng nay có ông Al Geonmo, em trai của 1 quân nhân Hàn Quốc, không trực tiếp tham gia vụ thảm sát cách đây 50 năm.

Ông Geonmo hiện là chủ bút cuốn tạp chí có tên: “Cuốn sách nhỏ”. Tạp chí này mỗi tháng ra 1 số, chủ yếu nói về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Bìa cuốn tạp chí là hình ảnh người Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi người dân Việt Nam.

Ông Al Geonmo nói: "Khi viết về vụ thảm sát ở Hà My cách đây 50 năm, tôi có cảm giác đau buốt. Xin lỗi người dân Việt Nam. Anh trai cả của tôi là cựu chiến binh, có tham chiến ở Việt Nam. Lúc đó, anh trai tôi làm việc ở Đại sứ quán tại Sài Gòn. Những người lính Hàn Quốc gặp anh trai tôi, họ tự hào nói là chúng tôi đã thảm sát được nhiều người Việt Nam. Nhưng anh tôi không biết đó là vụ thảm sát thường dân Việt Nam. Anh tôi hiện vẫn còn sống và rất đau xót về việc này".

Tháng 9/2016, Quỹ vì Hòa bình Hàn Quốc- Việt Nam, thuộc Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc được thành lập, kế thừa và phát huy phong trào “Thành thật xin lỗi Việt Nam” khởi phát từ năm 1999 do các cá nhân, đoàn thể xã hội Hàn Quốc phát động, mục đích cùng chung tay xây dựng một tương lai hòa bình, bền vững; hàn gắn những nỗi đau chiến tranh ở Việt Nam cũng như Hàn Quốc.

Đồng thời, Quỹ vì Hòa Bình Hàn Quốc- Việt Nam triển khai các hoạt động xác minh sự thật lịch sử, xin lỗi và hối cải về chiến tranh Việt Nam, tưởng niệm nạn nhân các vụ thảm sát, hỗ trợ các nạn nhân và địa phương bị thiệt hại trong chiến tranh.

Tại Lễ tưởng niệm, ông Kang U Il, Chủ tịch Quỹ Hòa bình Hàn Quốc-Việt Nam thành tâm bày tỏ xin lỗi tới thân nhân gia đình và người dân phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông Kang U Il cho biết, 26 tổ chức đoàn thể và cá nhân Hàn Quốc cũng đã gửi vòng hoa đến viếng các nạn nhân.

"Hôm nay, chúng tôi đến đây để tạ tội và xin lỗi người dân Việt Nam. Trong 50 năm qua, chắc hẳn những vết thương lòng của người dân Việt Nam vẫn còn hằn sâu. Điều đó, tôi rất là đau lòng, thậm chí không dám gửi lời xin lỗi. Quỹ vì hòa bình Hàn Quốc- Việt Nam cũng như những người đến đây hôm nay muốn nhắn gửi tới người dân Hàn Quốc về nỗi đau chiến tranh ở Việt Nam. Mong ngày càng có nhiều người Hàn Quốc đến đây, tạ tội trước người dân Việt Nam"- ông Kang U Il. /.

