Người Hội An đồng tâm chống dịch

Đã một tuần qua, ngày 2 buổi sáng, chiều, anh Trần Trung Xê ở phường Cẩm Nam lái chiếc ô tô bán tải quanh thành phố Hội An mở loa phát thanh nội dung tuyên truyền của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Để đảm bảo âm thanh, anh trang bị thêm 1 máy phát điện 5 ký trong thùng và lắp 2 cái loa trên nóc xe với công suất mỗi cái 1.000W.

Là Giám đốc Công ty Thiên Phong, chuyên phục vụ âm thanh ánh sáng, anh Trần Trung Xê làm công việc này với suy nghĩ đơn giản là mọi người phải có trách nhiệm phòng chống dịch bệnh.

Ủng hộ các vật phẩm, nước uống tại khu cách ly tập trung.

“Tôi tham gia cùng với cộng đồng đẩy lùi đại dịch. Đó là nghĩa vụ bình thường của mỗi công dân trong mùa dịch này. Mình làm mỗi người một việc, ai cũng đồng tâm chống dịch thì triệt tiêu được dịch này càng sớm", anh Trần Trung Xê cho biết.



Không chỉ cá nhân anh Trần Trung Xê, một số Công ty chuyên phục vụ âm thanh ánh sáng trên địa bàn thành phố cũng đã vào trận chiến chống dịch ngay từ những ngày đầu Hội An thực hiện giãn cách xã hội. Đức YAMAHA, Âm thanh Ánh sáng Mười,… đã cùng nhau kết nối, phân chia lịch trình, tuyến nhằm tránh sự chồng chéo và có thể đưa được nội dung tuyên truyền vào từng ngõ ngách của một thành phố có hơn 100.000 dân này.

Chốt kiểm tra y tế được thiết lập ở trên đầu cầu An Hội.

Khi Hội An xuất hiện các ca dương tính với Covid-19, hàng trăm trường hợp F1 phải đi cách ly tập trung, cả nghìn trường hợp F2 phải cách ly tại nhà… thì hàng chục nhóm thiện nguyện, hàng trăm cá nhân tại Hội An cũng chung tay cùng thành phố chống dịch. Tiếp nối “cuộc chiến chống dịch” hồi đầu năm, trong những ngày cuối hạ oi bức này, Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Minh Travel Hội An và Nhóm thiện nguyện Tươi Sáng lại đồng hành với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố rong ruổi trên những ngã đường đưa các trường hợp F1, F2 đi cách ly. Không những vậy, họ còn huy động các nhà hảo tâm cung cấp lương thực thực phẩm, trang thiết bị y tế cho những nơi cần kíp.

Nguyễn Trí Minh chia sẻ: "Khi đảm nhận công việc rất nguy hiểm này thì cũng lên một tinh thần rất chu đáo. Một trái tim nóng và một cái đầu lạnh mới đi chuyên chở cách ly F1, F2".

Đoàn viên thanh niên TP Hội An vắt nước cam hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ và bà con ở các nơi cách ly.

Thật sự ấm lòng khi những ngày qua, hàng chục nhóm thiện nguyện cùng hàng trăm người Hội An đã tận tình mang từng chai nước, ly nước cam, ly chè hay suất cơm, mì, bún, cao lầu… và cả những trang thiết bị y tế đến với các khu cách ly tập trung, từng chốt chặn phòng dịch và 2 khối phố An Hội, Thịnh Mỹ đang bị phong tỏa. Trên Facebook, trang “Chung tay đẩy lùi Covid-19” với gần 500 thành viên đã được lập với mong muốn cung cấp thông tin về địa điểm, số lượng nhu cầu đến các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm hỗ trợ bà con vùng có dịch.



Chứng kiến cảnh một nhóm thiện nguyện mang cao lầu đến khu cách ly tập trung tại Trạm y tế xã Cẩm Hà mới cảm nhận được giá trị của sự sẻ chia. Người nhận thức ăn và cả những người trao gửi đều rơm rớm nước mắt. Ông Mai Kim Phương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà nói rằng, đó là những giọt nước mắt của sự tận tâm, của tình người phố Hội trong mùa dịch bệnh: “Nhiều hình ảnh rất đẹp, từ ủng hộ tôm, rau, gà và các loại thực phẩm khác của các gia đình nông dân ở Cẩm Hà. Hình ảnh chúng tôi thấy rất xúc động".

Ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: Những ngày qua, cùng với việc tổ chức thăm hỏi các lực lượng phòng dịch, hỗ trợ thực phẩm cho người dân tại các khu cách ly, vùng bị phong tỏa, Mặt trận cùng với các đoàn thể chính trị- xã hội trên địa bàn thành phố cũng đã và đang tiếp nhận nhiều sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân chung tay cùng Hội An đẩy lùi dịch bệnh.



“Qua khó khăn mới thấy tính của người Hội An, tính đùm bọc, sẻ chia rất cao cả. Những bữa cơm, ly nước, chai sữa được những người mẹ, người chị dậy từ 4, 5 giờ sáng cung cấp cho các khu cách ly; những quả đu đủ, những bó rau muống được cắt vội cùng góp thực phẩm, điều đó rất là đáng trân quý. Qua khó khăn này, Nhân dân thành phố đoàn kết với nhau hơn, hiểu nhau hơn và nghĩ về một quyết tâm lớn chung tay đẩy lùi dịch bệnh", ông Trần Tấn Dũng chia sẻ"./.