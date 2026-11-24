AI đang tạo thêm cơ hội để người khuyết tật tham gia thị trường lao động, từ sáng tạo nội dung, thiết kế đến lập trình, phân tích dữ liệu và làm việc từ xa. Tuy nhiên, công nghệ cũng khiến nhiều công việc giản đơn, lặp lại đứng trước nguy cơ bị tự động hóa. Để biến AI thành công cụ hỗ trợ thay vì tạo thêm khoảng cách, người khuyết tật cần được trang bị kỹ năng số, có điều kiện tiếp cận công nghệ và được trao cơ hội làm việc bình đẳng.

AI tạo cơ hội mới, nguy cơ mất việc vẫn hiện hữu

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp. Với người khuyết tật, những công nghệ này mở ra khả năng tiếp cận nhiều công việc vốn trước đây gặp khó khăn do yêu cầu về sức khỏe, khả năng di chuyển hoặc giao tiếp trực tiếp.

Thông qua các công cụ hỗ trợ soạn thảo văn bản, dịch thuật, thiết kế, lập trình, chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu và sáng tạo nội dung, người khuyết tật có thêm lựa chọn nghề nghiệp, đồng thời có thể làm việc linh hoạt hoặc từ xa. Công nghệ chuyển giọng nói thành văn bản, đọc văn bản bằng âm thanh hay điều khiển bằng giọng nói cũng giúp người khiếm thính, khiếm thị và người gặp khó khăn trong vận động chủ động hơn trong quá trình học tập, làm việc.

Thực tế tại các cơ sở đào tạo nghề cho người khuyết tật cho thấy, AI đã bắt đầu hỗ trợ nhiều công đoạn chuyên môn, giúp rút ngắn thời gian và giảm bớt thao tác thủ công. Anh Nguyễn Đăng Tú, giảng viên dạy chỉnh sửa video tại Trung tâm Nghị Lực Sống, với 1,5 năm giảng dạy và 3 năm làm nghề, cho biết, AI hỗ trợ đáng kể từ khâu lên ý tưởng, viết kịch bản đến chỉnh sửa hình ảnh, video.

Anh Nguyễn Đăng Tú trong 1 tiết dạy học tại Trung tâm Nghị Lực Sống

Trong lĩnh vực này, các công cụ AI còn có thể hỗ trợ tạo phụ đề, xử lý âm thanh và tự động hóa một số thao tác. Nhờ đó, người học có thể giảm thời gian thực hiện những công đoạn kỹ thuật, tập trung hơn vào nội dung và chất lượng sản phẩm. Đây là lợi thế đáng kể đối với người khuyết tật khi một số khó khăn trong thao tác có thể được công nghệ hỗ trợ.

Tuy nhiên, AI không chỉ mang đến cơ hội mà còn tạo ra những thay đổi đáng kể đối với cơ cấu việc làm. Những công việc đơn giản, có tính lặp lại như nhập liệu, gán nhãn dữ liệu, chỉnh sửa hình ảnh hoặc video cơ bản có nguy cơ bị tự động hóa. Ngay trong lĩnh vực chỉnh sửa video, nhiều thao tác trước đây phải thực hiện thủ công nay đã có thể được AI hỗ trợ hoặc đảm nhiệm.

Anh Nguyễn Đăng Tú nhận định: “AI vừa mở ra cơ hội nhưng cũng tạo ra không ít thách thức cho người khuyết tật. Điều quan trọng là mỗi người phải chủ động học hỏi, thích nghi và tận dụng công nghệ để nâng cao năng lực của bản thân. Bởi dù AI có thể thực hiện nhiều thao tác, sản phẩm vẫn cần con người kiểm soát, đánh giá chất lượng và đưa ra những điều chỉnh phù hợp”.

Ở góc độ thị trường lao động, ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, cho rằng, AI vừa là thách thức, vừa là cơ hội, nhưng cơ hội có thể lớn hơn nếu người khuyết tật được chuẩn bị kịp thời. Trước đây, nhiều người gặp trở ngại khi công việc đòi hỏi sức khỏe, di chuyển hoặc giao tiếp trực tiếp. Nay, khả năng làm việc từ xa và sự hỗ trợ của công nghệ giúp họ có thêm điều kiện cạnh tranh bằng năng lực chuyên môn thay vì bị giới hạn bởi yếu tố thể chất.

Dù vậy, cơ hội này không tự động đến với tất cả mọi người. Nếu không được trang bị kỹ năng số và khả năng sử dụng AI, người khuyết tật có thể gặp khó khăn trong việc duy trì công việc hiện tại, thậm chí mất đi lợi thế ở những vị trí đang dần được tự động hóa. Vì thế, vấn đề không chỉ là AI có thể thay thế những công việc nào, mà còn là người lao động có đủ điều kiện để chuyển đổi và thích ứng hay không.

Cần mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ và đào tạo kỹ năng số

Một trong những thách thức lớn hiện nay là mức độ sẵn sàng tiếp cận AI giữa các nhóm người khuyết tật còn khác nhau. Theo ông Phạm Văn Thành, nhiều người trẻ đã chủ động ứng dụng công nghệ vào học tập, công việc và kinh doanh, nhưng số lượng này chưa nhiều. Đặc biệt, người khuyết tật ở các địa phương vẫn gặp không ít khó khăn khi tiếp cận những công cụ mới.

Có thể nhận diện 4 rào cản chính. Trước hết là thiếu kỹ năng số và kỹ năng sử dụng AI, khiến nhiều người chưa biết bắt đầu từ đâu hoặc chưa có điều kiện tham gia các khóa đào tạo bài bản. Tiếp đó là chi phí thiết bị và phần mềm. Máy tính, điện thoại có cấu hình phù hợp hay các công cụ hỗ trợ vẫn là khoản đầu tư đáng kể đối với nhiều người khuyết tật.

Bên cạnh đó, không ít nền tảng số và ứng dụng AI chưa được thiết kế tối ưu cho người khiếm thị, khiếm thính hoặc người khuyết tật vận động. Cuối cùng là rào cản về cơ hội thực hành. Ngay cả khi đã được học và biết sử dụng công nghệ, người khuyết tật vẫn cần môi trường để ứng dụng kiến thức vào công việc thực tế. Nếu thiếu sự tin tưởng và tạo điều kiện từ doanh nghiệp, kỹ năng được đào tạo khó chuyển hóa thành năng lực nghề nghiệp.

Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam

Những khó khăn này cũng được anh Nguyễn Đăng Tú ghi nhận trong quá trình giảng dạy. Theo anh, nhiều học viên ham học hỏi, muốn khám phá công nghệ mới nhưng nền tảng kỹ năng số và khả năng tiếp thu của mỗi người không giống nhau. Một số người chưa thành thạo máy tính, trong khi nhiều công cụ AI yêu cầu trả phí hoặc có giao diện khá phức tạp.

Từ trải nghiệm tham gia lớp đào tạo kỹ năng số do Hội đồng Anh tổ chức trong giai đoạn 2025-2026, anh Tú cho rằng, biết sử dụng công nghệ mới chỉ là bước đầu. Người học còn cần hiểu cách vận dụng sao cho hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Đây cũng là yêu cầu cần được chú trọng trong các chương trình đào tạo nghề, thay vì chỉ hướng dẫn người học thao tác trên một phần mềm cụ thể.

Theo ông Phạm Văn Thành, người khuyết tật không cần trở thành chuyên gia công nghệ mà cần thành thạo kỹ năng số cơ bản, biết sử dụng AI, đặt câu hỏi và kiểm chứng thông tin để hỗ trợ công việc. Ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và tinh thần tự học cũng rất cần thiết. Đặc biệt, việc đào tạo phần mềm phải đi đôi với kiến thức chuyên môn. Chẳng hạn, học chỉnh sửa video không chỉ cần biết sử dụng CapCut mà còn phải nắm được bố cục, góc quay, cách kể chuyện và truyền tải thông điệp, từ đó chủ động kiểm soát chất lượng sản phẩm thay vì phụ thuộc vào AI.

Tuy nhiên, để AI thực sự mở rộng cơ hội việc làm, trách nhiệm không chỉ thuộc về người khuyết tật mà cần sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Nhà nước cần đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ thiết bị, phần mềm trợ năng và bảo đảm các nền tảng công nghệ dễ tiếp cận. Doanh nghiệp cần tuyển dụng dựa trên năng lực, đồng thời mở rộng cơ hội thực tập, đào tạo và làm việc từ xa để người khuyết tật tích lũy kinh nghiệm, phát huy khả năng.

Ông Phạm Văn Thành nhấn mạnh: “AI không tự tạo ra sự bình đẳng. Chính con người, chính sách và quyết tâm xây dựng một hệ sinh thái số bao trùm mới quyết định AI sẽ trở thành công cụ thu hẹp hay gia tăng khoảng cách”.

Trong 5-10 năm tới, AI được kỳ vọng mở rộng cơ hội để người khuyết tật tham gia các lĩnh vực như công nghệ, truyền thông, giáo dục, thiết kế và dịch vụ số. Tuy nhiên, để phát huy năng lực, họ cần được trang bị kỹ năng, tiếp cận công nghệ và có cơ hội việc làm bình đẳng. Khi đó, AI mới thực sự trở thành đòn bẩy giúp người khuyết tật khẳng định vị trí trên thị trường lao động, thay vì tạo thêm khoảng cách.