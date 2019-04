Người nhà bệnh nhi tấn công bác sĩ vì “đặt ống nghe qua áo mỏng“

Ngày 20/4, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa TP Vinh cũng xác nhận sự việc trên, đồng thời cho biết hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Quan điểm của bệnh viện là xử lý nghiêm sự việc. Liên quan đến sự việc trên, hiện Công an thành phố Vinh (Nghệ An) tạm giữ Đậu Đình H (26 tuổi, trú TP Vinh) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bệnh viện đa khoa TP Vinh nơi xảy ra sự việc.

Trước đó đêm 15/4, H cùng anh trai đưa bé gái 5 tuổi gọi mình bằng chú tới Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh để thăm khám do bị đau bụng. Bác sĩ Khoa Cấp cứu đã khám cho bệnh nhân, nhưng không phát hiện bất thường nên chuyển sang Khoa Nhi để tiếp tục theo dõi.

Nam bác sĩ tên Hướng là nhân viên hợp đồng của bệnh viện đang dùng ống nghe đặt bên ngoài lớp áo mỏng bệnh nhân để nghe tim phổi thì bất ngờ bị H to tiếng cho rằng khám như vậy không đúng cách. Bác sĩ giải thích khám vậy không sai nhưng người nhà không đồng ý. Vài lời đôi co, H và anh trai xông vào tấn công liên tiếp khiến bác sĩ chạy ra hành lang kêu cứu.

Cảnh sát cơ động túc trực gần cổng bệnh viện đã khống chế H tại chỗ; anh trai H bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang truy tìm. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an TP Vinh tiếp tục làm rõ./.