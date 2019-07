Người phụ nữ nhảy cầu Đông Kinh tự vẫn do nợ lô đề 300 triệu đồng?

Thi thể nạn nhân được tìm thấy phía hạ lưu cầu Đông Kinh, cách chân cầu khoảng 50 mét. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi, hoàn thiện hồ sơ để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Sau khi khám nghiệm để hoàn thiện hồ sơ, lực lượng chức năng đã tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân là Hoàng Thị Diệp quê quán tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Nguyên nhân người phụ nữ này nhảy cầu tự vẫn là do chơi lô đề nên nợ khoảng 300 triệu đồng, không có khả năng chi trả nên đã tự tử.