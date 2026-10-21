Người phụ nữ ở Hà Tĩnh giao nộp cá thể trăn đất nặng 13kg

Theo thông tin ban đầu, chị Minh làm công nhân tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Cá thể trăn đất có tên khoa học Python bivittatus, thuộc nhóm IIB.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể trăn đất nặng 13kg. (Ảnh: Công an xã Gia Hanh).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Gia Hanh phối hợp với UBND xã Gia Hanh và lực lượng Kiểm lâm Can Lộc trực tiếp đến tuyên truyền, vận động chị Minh giao nộp cá thể trăn. Sau đó, cá thể trăn được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để thực hiện thủ tục thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Công an xã Gia Hanh ghi nhận tinh thần hợp tác của chị Minh trong việc bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời khuyến cáo người dân không mua bán, gây nuôi trái phép các loài động vật thuộc danh mục được Nhà nước bảo vệ.